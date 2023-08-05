Advertisement
Yayasan Mochamad Thohir Gelontorkan Beasiswa USD1 Juta

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:46 WIB
Yayasan Mochamad Thohir Gelontorkan Beasiswa USD1 Juta
Yayasan Mochamad Thohir gelontorkan beasiswa USD1 juta
JAKARTA - Yayasan Mochamad Thohir dan Yayasan Alumni USC Indonesia memberikan beasiswa TAMBA (Thohir-AUSCI-MBA) senilai satu juta dolar AS. Beasiswa digelontorkan kepada lima orang Indonesia yang mengambil studi magister (S2) International Business Education and Research MBA di USC Marshall School of Business.

Yayasan Mochamad Thohir bekerja sama dengan AUSCI menyelenggarakan program beasiswa TAMBA untuk mengirimkan lima calon pemimpin bisnis masa depan bangsa ke salah satu sekolah bisnis terbaik di Amerika Serikat. Yaitu USC Marshall School of Business.   

"Program beasiswa ini dicetuskan oleh Yayasan Mochamad Thohir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan wawasan bisnis dan jejaring berskala internasional," kata Ketua Yayasan Mochamad Thohir Garibaldi Thohir di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (5/8/2023).

Nantinya AUSCI akan mengelola program beasiswa TAMBA dalam hal promosi, seleksi dan wawancara kandidat untuk mempelajari kualifikasi dan status keuangan. Lalu, AUSCI akan membantu peminat dengan kualifikasi tinggi untuk mendaftar ke program beasiswa IBEAR MBA yang bernilai total satu juta dolar AS meliputi biaya pendidikan, biaya perjalanan serta biaya hidup untuk lima mahasiswa Indonesia selama total periode lima tahun. Salah satu persyaratan fundamental untuk menerima beasiswa yakni berkomitmen untuk melanjutkan karir mereka di Indonesia selama minimal lima tahun setelah menyelesaikan studi.

"Kami optimis penerima beasiswa TAMBA akan mengembangkan kompetensi di bidang bisnis internasional dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan industri di Indonesia," katanya.   

Sekretaris Umum AUSCI Bambang Suwarso mengaku bangga telah dipercaya untuk menjadi administrator program beasiswa TAMBA. “Beasiswa ini memberikan kesempatan berharga bagi generasi muda Indonesia untuk meneruskan jenjang pendidikan S2 Bisnis Manajemen di salah satu sekolah bisnis terkemuka di Amerika Serikat," ujar Bambang.   

"Kami berharap setelah lulus para penerima beasiswa dapat menjadi pemimpin maupun manajer unggul di masa depan. Mereka akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia seperti layaknya alumni-alumni USC sebelumnya," ucap Bambang.

