HOME EDUKASI KAMPUS

Jokowi Izinkan Mahasiswa Kuliah di Luar Negeri: Berkaryalah, yang Penting Pulang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:33 WIB
Jokowi Izinkan Mahasiswa Kuliah di Luar Negeri: Berkaryalah, yang Penting Pulang
Presiden Jokowi izinkan mahasiswa kuliah di luar negeri (Foto: dok BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendukung anak muda khususnya mahasiswa berlomba-lomba mencari beasiswa ke luar negeri. Jokowi mendukung mahasiswa menimba ilmu di negeri orang.

Jokowi meminta pemuda di Indonesia untuk berlomba-lomba mengambil beasiswa di luar negeri dengan dana yang cukup besar tersebut. Akan tetapi setelah kuliah, Jokowi pun meminta para mahasiswa yang sudah lulus kembali ke Indonesia untuk berkarya.

"Setelah selesai studi berkaryalah, ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri, dan yang paling penting saya titip pulang. Pulang. Pulang.,” katanya dalam puncak LPDP Festival 2023, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

BACA JUGA:

Cerita Sri Mulyani Anak Tukang Becak Penerima Beasiswa LPDP ke Inggris, Bikin Haru 

Halaman:
1 2
