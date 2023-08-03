Jokowi Izinkan Mahasiswa Kuliah di Luar Negeri: Berkaryalah, yang Penting Pulang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendukung anak muda khususnya mahasiswa berlomba-lomba mencari beasiswa ke luar negeri. Jokowi mendukung mahasiswa menimba ilmu di negeri orang.

Jokowi meminta pemuda di Indonesia untuk berlomba-lomba mengambil beasiswa di luar negeri dengan dana yang cukup besar tersebut. Akan tetapi setelah kuliah, Jokowi pun meminta para mahasiswa yang sudah lulus kembali ke Indonesia untuk berkarya.

"Setelah selesai studi berkaryalah, ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri, dan yang paling penting saya titip pulang. Pulang. Pulang.,” katanya dalam puncak LPDP Festival 2023, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

