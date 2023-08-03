Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cerita Sri Mulyani Anak Tukang Becak Penerima Beasiswa LPDP ke Inggris, Bikin Haru

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:11 WIB
Cerita Sri Mulyani Anak Tukang Becak Penerima Beasiswa LPDP ke Inggris, Bikin Haru
Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita soal peraih beasiswa LPDP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencontohkan salah satu kisah inspiratif dari peraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dia adalah salah satu alumni LPDP yang bernama Raeni, seorang putri dari seorang tukang becak. 

Reni sebelumnya tidak pernah membayangkan akan bisa sekolah di pendidikan tinggi. Dia sekarang berhasil mendapatkan beasiswa S1, S2, dan S3 di Inggris. 

"Sehingga ini mengharukan Bapak, karena pada waktu dia wisuda, bapaknya mengantarkan dengan mengayuh becaknya, luar biasa. Ini adalah contoh bagaimana mimpi setinggi langit bisa diraih dan negara hadir untuk memberikan fasilitas," kata Sri Mulyani kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Acara Puncak LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya hal itu adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan mimpi para putra-putri generasi muda Indonesia. LPDP, kata dia, menjadi instrumen bagi mereka yang memiliki impian dan ambisi tinggi, mereka tidak melihat tantangan sebagai sesuatu yang membuat kecil hati, tapi mereka akan berkompetisi sangat keras, mereka berprestasi, dan kemudian meraih dengan mendapatkan beasiswa di universitas-universitas terbaik di dunia dan di tempat yang memang mereka ingin tekuni.

"Saat ini kami juga memberikan untuk afirmasi, Bapak Presiden, karena kalau menggunakan pure competition maka akan terkonsentrasi pemenangnya pada kelompok dari penduduk atau masyarakat kita. Maka kami juga melakukan afirmasi terutama bagi murid-murid, anak muda yang berasal dari daerah-daerah 3T," ujar Sri Mulyani.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement