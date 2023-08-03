Cerita Sri Mulyani Anak Tukang Becak Penerima Beasiswa LPDP ke Inggris, Bikin Haru

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencontohkan salah satu kisah inspiratif dari peraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dia adalah salah satu alumni LPDP yang bernama Raeni, seorang putri dari seorang tukang becak.

Reni sebelumnya tidak pernah membayangkan akan bisa sekolah di pendidikan tinggi. Dia sekarang berhasil mendapatkan beasiswa S1, S2, dan S3 di Inggris.

"Sehingga ini mengharukan Bapak, karena pada waktu dia wisuda, bapaknya mengantarkan dengan mengayuh becaknya, luar biasa. Ini adalah contoh bagaimana mimpi setinggi langit bisa diraih dan negara hadir untuk memberikan fasilitas," kata Sri Mulyani kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Acara Puncak LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya hal itu adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan mimpi para putra-putri generasi muda Indonesia. LPDP, kata dia, menjadi instrumen bagi mereka yang memiliki impian dan ambisi tinggi, mereka tidak melihat tantangan sebagai sesuatu yang membuat kecil hati, tapi mereka akan berkompetisi sangat keras, mereka berprestasi, dan kemudian meraih dengan mendapatkan beasiswa di universitas-universitas terbaik di dunia dan di tempat yang memang mereka ingin tekuni.

"Saat ini kami juga memberikan untuk afirmasi, Bapak Presiden, karena kalau menggunakan pure competition maka akan terkonsentrasi pemenangnya pada kelompok dari penduduk atau masyarakat kita. Maka kami juga melakukan afirmasi terutama bagi murid-murid, anak muda yang berasal dari daerah-daerah 3T," ujar Sri Mulyani.

