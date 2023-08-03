Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Presiden Jokowi ke Penerima LPDP: Pulang, Pulang meski Gaji Lebih Rendah

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:37 WIB
Presiden Jokowi ke Penerima LPDP: Pulang, Pulang meski Gaji Lebih Rendah
Jokowi ke Penerima LPDP: Pulang, Pulang (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada para penerima bea siswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar memanfaatkan ilmunya dengan baik dan pulang ke Tanah Air setelah masa studi selesai.

"Yang paling penting saya titip pulang, pulang, pulang meskipun gaji di sini mungkin lebih rendah sedikit, tetapi tetap pulang," kata Presiden Jokowi dalam LPDP Fest di Jakarta, Kamis (3/8/2023)

 BACA JUGA:

Dalam sambutannya pada acara yang dihadiri para penerima LPDP itu, Jokowi berkali-kali menyampaikan pesan agar penerima bantuan anggaran dari dana abadi pendidikan itu pulang dan berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.

Para penerima LPDP, kata Jokowi, merupakan sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan negara untuk menghadapi tantangan pembangunan.

"Meskipun mungkin fasilitas enak di negara lain, tetap pulang karena negara kita saat ini sangat membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran, yang memiliki visi ke depan yang lebih baik, dan kita memang kurang SDM yang seperti itu," ujarnya.

Halaman:
1 2
