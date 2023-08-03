Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Biaya Kuliah di Universitas Al Azhar Mesir?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:01 WIB
Berapa Biaya Kuliah di Universitas Al Azhar Mesir?
Berapa Biaya Kuliah di Al Azhar Mesir? (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA – Berapa biaya kuliah di Universitas Al Azhar Mesir? Simak jawabannya di sini.

“Siapa yang penasaran berapa sih biaya kuliah di Universitas Al Azhar? Jangan kaget murah bangett!” tulis salah satu alumni Universitas Al-Azhar yang memberikan informasinya tersebut di Instagram, Jumat (4/8/2023).

Untuk biaya kuliah, yaitu dimulai saat masih menjadi calon mahasiswa baru dan harus daftar ulang sebesar Rp2 juta.

Setelah itu, ada rusum kuliah pertahun sekitar Rp250.000 sudah termasuk dengan kartu pelajar. Karena setiap tahun wajib untuk cetak kartu pelajar.

 Infografis

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/65/2915969/detik-detik-kampus-al-azhar-di-gaza-hancur-dibom-israel-begini-cerita-alumni-V42EB7P5Fy.jpg
Detik-Detik Kampus Al-Azhar di Gaza Hancur Dibom Israel, Begini Cerita Alumni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/65/2509138/waketum-dmi-minta-mahasiswa-di-al-azhar-kairo-bisa-berperan-untuk-indonesia-Lux5r6sijJ.jpg
Waketum DMI Minta Mahasiswa di Al-Azhar Kairo Bisa Berperan untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/06/65/2451756/kunjungi-al-azhar-kairo-ketum-mui-kiblat-keilmuan-seluruh-dunia-BCLd55EFGS.jpg
Kunjungi Al-Azhar Kairo, Ketum MUI : Kiblat Keilmuan Seluruh Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/15/65/1898404/kutuk-keras-bom-surabaya-rektor-al-azhar-kairo-itu-bertentangan-dengan-agama-bW9rQUURs0.jpg
Kutuk Keras Bom Surabaya, Rektor Al Azhar Kairo: Itu Bertentangan dengan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/19/65/1798712/wow-presiden-jokowi-usul-dakwah-melalui-medsos-untuk-generasi-milenial-OnZyIttT44.jpg
Wow! Presiden Jokowi Usul Dakwah Melalui Medsos untuk Generasi Milenial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/19/65/1798705/buka-konferensi-internasional-alumni-al-azhar-menag-indonesia-bersyukur-punya-banyak-alumni-al-azhar-DuWjY0OwYZ.jpg
Buka Konferensi Internasional Alumni Al Azhar, Menag: Indonesia Bersyukur Punya Banyak Alumni Al Azhar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement