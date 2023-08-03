Berapa Biaya Kuliah di Universitas Al Azhar Mesir?

JAKARTA – Berapa biaya kuliah di Universitas Al Azhar Mesir? Simak jawabannya di sini.

“Siapa yang penasaran berapa sih biaya kuliah di Universitas Al Azhar? Jangan kaget murah bangett!” tulis salah satu alumni Universitas Al-Azhar yang memberikan informasinya tersebut di Instagram, Jumat (4/8/2023).

Untuk biaya kuliah, yaitu dimulai saat masih menjadi calon mahasiswa baru dan harus daftar ulang sebesar Rp2 juta.

Setelah itu, ada rusum kuliah pertahun sekitar Rp250.000 sudah termasuk dengan kartu pelajar. Karena setiap tahun wajib untuk cetak kartu pelajar.