10 Contoh Paragraf Narasi Singkat yang Mudah Dipelajari

JAKARTA – Contoh paragraf narasi singkat serta mudah untuk perlajari perlu kamu ketahui dengan benar dan tepat. Pasalnya, informasi satu ini sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Pada ulasan satu ini kita akan membahas lebih detail terkait bagaimana contoh paragraf narasi singkat dan mudah untuk dipelajari.

Berikut Okezone telah merangkum berbagai sumber, Rabu (02/08/2023).

10 Contoh Paragraf Narasi Singkat Yang Mudah DI Pelajari (H2)

1. Contoh Pertama

-Hari Senin Yang Berat

Hari serasa Senin menjadi hari yang sangat berat bagiku, aku harus bangun lebih pagi daripada biasanya. Membantu keluarga memang tugasku, terlebih setelah ayahku bercerai dengan ibuku aku harus lebih bekerja keras entah di Sekolah maupun dirumah. Namun demi Ibu ku setiap hari akan kulakukan.

2. Contoh Kedua

-Liburan Sekolah

Tepat ketika tanggal 27 Desember 2023 , sekolahku libur selama sembilan hari dan akan berakhir pada tanggal 05 Januari 2024. Aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga. Ketika itu aku memilih berlibur ke Pantai Kuta, Bali.