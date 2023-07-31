Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cerita Alumnus Unila Raih Beasiswa S2 di Jepang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:00 WIB
Cerita Alumnus Unila Raih Beasiswa S2 di Jepang
Alumnus Unila peraih beasiswa di Jepang (Foto: Dok Unila)
A
A
A

JAKARTA - Alumnus Teknik Elektro Universitas Lampung (Unila) tahun 2018, Muhamad Iqbal Hasan, berhasil meraih beasiswa prestisius di Jepang. Iqbal dianugerahi beasiswa 5Th Toyama Prefectural Scholarship melalui lembaga JellyFish Education Toyama, Jepang yang diumumkan akhir Juni lalu.

JellyFish Education Indonesia menginformasikan tentang program beasiswa yang merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah Jepang dan perusahaan ternama di Perfektur Toyama, yakni Hokuriku Electrical Construction Co., Ltd., dan NIX Co., Ltd.

Proses seleksi penerima beasiswa dilaksanakan pada April hingga Mei, dengan tahap berkas daring (online) dan wawancara tatap muka yang berlangsung di The Jakarta Post Building, Jl. Palmerah Barat, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Iqbal mengungkapkan bahwa salah satu syarat utama untuk lolos beasiswa ini yaitu memiliki keterampilan di bidang teknik yang sesuai dengan kriteria perusahaan pemberi beasiswa, demikian dilansir dari situs resmi Unila.

Keahliannya dalam bidang kelistrikan, terutama di konsentrasi power, menjadi nilai tambah yang mempengaruhi keputusan penerimaan. Selama di bangku sekolah menengah hingga kuliah, Iqbal secara intensif mengembangkan kemampuannya di bidang tersebut.

