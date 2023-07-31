Kenapa Universitas Oxford Bisa Hasilkan Banyak Presiden dan Perdana Menteri Dunia?

JAKARTA- Kenapa Universitas Oxford bisa hasilkan banyak presiden dan perdana menteri dunia akan menjadi pembahasan yang menarik. Seperti diketahui, Universitas Oxford memang menjadi salah satu kampus tertua dan terbaik dunia.

Sejak pertama kali berdiri pada abad ke-12, kampus ini telah mencetak banyak orang terkenal dari berbagai bidang, salah satunya bidang politik. Dikutip dari laman resminya, ada 30 perdana menteri lulusan Universitas Oxford.

Namun, kenapa Universitas Oxford bisa hasilkan banyak presiden dan perdana menteri dunia?

Dilansir dari laman BBC News,salah satu alasan kenapa banyak presiden dan perdana menteri lulusan Universitas Oxford adalah karena Oxford Union Debating Societynya.

“Orang-orang belajar bahwa jika Anda datang ke Oxford dan membuat kesan yang baik di klub, Anda membuat kontak, dan Anda akan terjun ke dunia politik," kata Prof Geoffrey Evans, dari Oxford's Nuffield College.