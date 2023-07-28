Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Gelar Pra-Rapat Kerja, Rektor MNC University Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Visi World Class University

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:38 WIB
Gelar Pra-Rapat Kerja, Rektor MNC University Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Visi World Class University
MNC University gelar prarapat kerja. (MPI)
JAKARTA - MNC University melaksanakan kegiatan Pra-Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023/2024 di Gedung iNews Tower Lt 3, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Kegiatan Pra-Raker ini bertujuan mengevaluasi program kerja yang ditetapkan sebelumnya, sejauh mana telah dicapai, serta impact yang telah dihasilkan.

“Pra-Raker ini merupakan salah satu tahap di mana seluruh pimpinan unit kerja dievaluasi, dan lebih jauh lagi diingatkan kembali agar tetap on the track untuk mencapai visi yang diamanahkan oleh founding Father kita yaitu menjadi world class university untuk kemajuan NKRI pada tahun 2037. Harapannya bisa lebih cepat dicapai,” kata Rektor MNC University, Mariati Tirta Wiyata, dalam keterangannya.

Maria menjelaskan, dalam Pra-Raker ini pihaknya akan melakukan evaluasi Capaian Renstra 1 & Renop Tahun 2022/2023 yang sudah dilakukan. Hasil Monev akan memberikan gambaran langkah perbaikan yang perlu dilakukan di program kerja berikutnya melalui brainstorming semua pimpinan unit maupun kepala bagian.

“Semua program yang dirancang harus merujuk pada kriteria, dimensi, dan indikator sasaran yang telah ditetapkan lembaga akreditasi dalam hal ini BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri,” ujar Maria.

Selain itu, Maria menegaskan kepada semua pihak pentingnya sinergitas antara semua pihak baik dosen maupun tenaga kependidikan. Semua elemen ini harus sejalan agar upaya mencapai visi tetap berada pada jalurnya dan bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Sementara itu, Ketua Senat Akademik MNC University, Prof Martha Fani Cahyandito menyampaikan materi tentang Good University Governance sebagai fondasi penting bagi sebuah perguruan tinggi. Tata kelola universitas harus dijalankan dengan baik untuk memastikan MNC University berjalan sesuai asas transparansi, akuntabilitas, responsibility, independence, dan fairness.

“Hal tersebut sejalan dengan visi MNC University menjadi world class university pada tahun 2037. Tata kelola yang baik harus menjadi fondasi yang kokoh untuk menuju ke visi tersebut,” ucap Fani.

Ia menambahkan salah satu yang perlu didorong adalah memperkuat kerja sama dan membina hubungan baik dengan banyak pihak, baik perguruan tinggi, pemerintah maupun dengan industri. Dengan terjalinnya kerja sama, aspek lain seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dan ini tentu menjadi salah satu indikator penting dalam memajukan sebuah perguruan tinggi.

