HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 10 Beasiswa S1 hingga S3 yang Jarang Dilirik, Yuk Disimak!

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:23 WIB
JAKARTA - Mendapatkan beasiswa merupakan impian mahasiswa, karena ini akan meringankan beban biaya yang ditanggung selama menjalani pendidikan. Mengikuti program beasiswa yang jarang dilirik bisa menjadi keuntungan tersendiri. Karena kurangnya peminat, peluang yang dimiliki untuk lolos menjadi lebih besar.

Meski jarang dilirik, beasiswa ini memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa yang lolos menjadi penerimanya. Berikut beberapa beasiswa S1 hingga S3 yang jarang dilirik yang diambil dari berbagai sumber:

1. University of Groningen Eric Bleumink Fund

University of Groningen adalah beasiswa untuk jenjang S2 di Belanda. Cakupan beasiswa yang didapat meliputi : biaya SPP, biaya tiket pesawat PP, asuransi kesehatan, tunjangan biaya hidup, pendidikan, dan kendatangan.

2. Maastricht University Holland High Potential Scholarship

Program beasiswa ini tersedia untuk jenjang S2 di Belanda. Cakupan beasiswa yang didapat meliputi : gratis biaya kuliah, biaya hidup, biaya visa, biaya pelatihan pra akademik.

3. Diritto Allo Studio Universitario (DSU)

Beasiswa ini terbuka untuk program S1, S2, S2 di Italia. Cakupan beasiswa yang didapat meliputi : gratis 100% biaya kuliah, biaya tunjangan hidup, tunjangan tempat tinggal, kupon makan di kampus.

4. Science and Technology Undergraduate Scholarship

Beasiswa yang berasal dari negara Singapura ini terbuka untuk jenjang S1. Cakupan beasiswa yang didapat meliputi : biaya kuliah, uang saku, Rp 66 juta, tiket pesawat PP, biaya akomodasi.

Halaman:
1 2 3
