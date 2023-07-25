Stanford University Buka Beasiswa untuk Jenjang S2 dan S3

JAKARTA - Perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat (AS) yakni Stanford University membuka program beasiswa. Beasiswa dibuka untuk program S2/23 tanpa batasan usia dan IPK.

Stanford University merupakan kampus yang berada di California, di tengah Silicon Valley.

Program beasiswa Knight-Hennessy Scholars ini dibuka sampai 11 Oktober 2023.

Adapun beasiswa ini mencakup biaya kuliah, biaya hidup dan akademis, tiket PP selama masa studi sebanyak 1 kali, tunjangan perlengkapan kuliah.

Sementara persyaratan beasiswa ini adalah calon mahasiswa yang sudah mendaftar untuk tahun ajaran baru dan calon mahasiswa yang sudah mendapatkan tawaran sebagai mahasiswa S2 atau S3 di Stanford University serta dapat izin untuk menunda periode studi.

Selain itu, mahasiswa lulusan Stanford University minimal 2 tahun. Mahasiswa S1 atau setara minimal sudah lulus pada Januari 2016.

Meski begitu, beasiswa ini tidak berlaku untuk Pendaftar program Honors Cooperative Program, Pendaftar program Master of Liberal Arts, Pendaftar program Doctor of Science of Law, Mahasiswa Stanford University yang terdaftar di program pascasarjana coterminal, Mahasiswa PhD Stanford University yang ingin menambah program MA atau MS di jurusannya yang sekarang.