HOME EDUKASI KAMPUS

Kemendikbudristek Gelar Beasiswa Pertukaran Dosen dan Penelitian di Perancis, Berikut Persyaratannya

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:01 WIB
Kemendikbudristek Gelar Beasiswa Pertukaran Dosen dan Penelitian di Perancis, Berikut Persyaratannya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek menggelar Program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME) Nusantara atau beasiswa pertukaran dosen dan penelitian di Perancis 2024. Pendaftaran tersebut dibuka sampai 15 September 2023.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Dikti Kemendikbud, Sabtu (22/7/2023). Program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pengiriman dosen ke kampus atau instansi penelitian Perancis, yang diharapkan dapat mengembangkan penelitian dan publikasi di jurnal Internasional dengan melibatkan industri maupun organisasi Internasional.

Beasiswa pertukaran dan penelitian dosen ini menggunakan anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Komponen biaya awardee meliputi biaya hidup sesuai standar yang dirangkum LPDP, lalu asuransi kesehatan, biaya visa, dan biaya transportasi at cost.

Biaya hidup peserta SAME Nusantara diberikan selama tiga bulan di luar negeri. Biaya ini termasuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal. Besarnya dua kali standar biaya hidup LPDP, sesuai negara tujuan masing-masing.

Syarat Beasiswa Pertukaran & Penelitian Dosen 2024 SAME Nusantara:

 

1. Asal perguruan tinggi diutamakan yang sudah punya MoU dengan kampus mitra luar negeri atau dunia kerja dan industri di Perancis.

2. Asal kampus tidak ada bench fee untuk kegiatan yang termasuk ruang lingkup SAME

3. Dosen tetap di perguruan tinggi akademik di lingkungan Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek

4. Memiliki NIDN

5. Harus terdaftar pada SINTA

