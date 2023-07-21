Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Unpad Buka Program Beasiswa Magister untuk Masyarakat ASEAN

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:11 WIB
Unpad Buka Program Beasiswa Magister untuk Masyarakat ASEAN
Universitas Padjajaran buka program beasiswa magister untuk masyarakat ASEAN. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Padjadjaran (Unpad) membuka program beasiswa Magister bagi warga negara asing di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Program beasiswa ini merupakan salah satu program unggulan Unpad untuk meningkatkan reputasi akademik dan rekognisi di tingkat nasional maupun internasional.

“Program beasiswa ini ditujukan untuk calon mahasiswa Magister Unpad yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Prof Arief S Kartasasmita, melansir laman unpad.ac.id, Sabtu (22/7/2023).

Prf. Arief mengatakan, program beasiswa bertajuk “Padjadjaran Overseas Student Scholarship for Master Program” atau POSSMA-ASEAN merupakan inisiatif Unpad untuk membuka kesempatan bagi warga negara asing (WNA) untuk bisa berkuliah di Unpad, sehingga akan meningkatkan atmosfer akademik yang lebih baik dan mendorong kualitas pendidikan Unpad secara keseluruhan.

Prof Arief melanjutkan, untuk tahap pertama, beasiswa ini diberikan untuk WNA di kawasan ASEAN. Ini dilakukan sebagai wujud komitmen Unpad terhadap ASEAN.

Calon penerima beasiswa Magister POSSMA-ASEAN akan mendapatkan dukungan pendanaan yang mencakup komponen biaya kuliah, dana riset, biaya hidup, transportasi dari dan ke negara asal, asuransi kesehatan, serta pelatihan berbahasa Indonesia melalui program BIPA Unpad.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement