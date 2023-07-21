Biaya Hidup Mahasiswa di Korea Selatan, Yuk Disimak!

JAKARTA - Korea Selatan (Korsel) saat ini menjadi negara yang banyak diminati oleh masyarakat, hal ini karena populernya musik dan drama yang berasal dari negeri ginseng ini. Selain itu terdapat beberapa universitas top dunia yang ada di negeri ini diantaranya SNU & KAIST, dan Yonsei.

Jika tidak mendapat beasiswa saat menempuh perkuliahan di negeri ini, biaya hidup yang diperlukan tergolong mahal. Hal ini karena Korea Selatan merupakan negara yang maju.

Berikut biaya hidup mahasiswa yang berkuliah di Korea Selatan menurut berbagai sumber:

1. Tempat Tinggal

Untuk biaya sewa apartemen di Korea Selatan tergolong mahal. Yaitu sekitar KRW 150.000 atau 1,1 juta perbulannya. Pilihan lain yang dapat dijadikan tempat tinggal yaitu kos-kosan dengan harga sewa sekitar KRW 33.800 atau 433 ribu perbulan. Bagi kampus yang memiliki asrama, mahasiswa bisa tinggal di sana dengan perkiraan harga sekitar 468.00 sampai 1,7 juta KRW atau RP6 juta sampai 22,3 juta.

BACA JUGA: Cek Beasiswa Kuliah dan Biaya Hidup Jentera 2023

2. Biaya Makan

Seetiap orang mengeluarkan biaya makan yang berbeda-beda. Tergantung pola makan orang tersebut. Unutk menikmati sajian di restoran, biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar 6.000 sampai 12.000 KRW per menu. Jika ingin harga yang relatif murah, kamu bisa makan di warung-warung kecil atau makanan yang biasa dijual dipinggir jalan harganya berkisar 2.000 hingga 7.000 KRW.