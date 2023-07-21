Biaya Hidup Mahasiswa di Jepang, Ini Besarannya!

JAKARTA - Jepang merupakan negara yang sering dijadikan destinasi wisata bagi turis mancanegara. Selain dijadikan destinasi wisata, Jepang juga menjadi negara favorit bagi mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri.

Hal ini karena terdapat sederet universitas top tingkat dunia diantaranya yaitu, University of Tokyo, Kyoto University, Tokyo Institute of Technology, Osaka University, Tohoku University.

Meski memiliki biaya hidup yang tinggi, masih banyak mahasiswa yang minat untuk menempuh pendidikan di negeri ini. Berikut biaya hidup mahasiswa yang berkuliah di Jepang menurut berbagai sumber:

1. Tempat tinggal

Jepang menyediakan berbagai pilihan untuk dijadikan tempat tinggal untuk mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di sini contohnya yaitu asrama, apartemen, serta mansion. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa tempat tinggal di sini tentu berbeda-beda, tergantung pada lokasi dan luasnya.

Untuk kota yang kurang terkenal, harga sewa apartemen yang paling mahal adalah 20.000 yen per bulan. Sementara di kota besar seperti Kyoto harga sewanya mencapai 30.000 Yen, di Osaka sekitar 40.000 Yen per bulan, dan harga sewa apartemen di Tokyo berkisar 40.000 hingga 80.000 Yen per bulannya.

2. Biaya Makan

Untuk biaya makan yang harus dialokasikan di negara ini bergantung pada gaya hidup masing-masing orang. Namun untuk rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa di sini adalah sekitar 20,000 sampai 25,000 Yen per bulannya. Dan untuk menghemat pengeluaran di negara ini, kamu bisa memasak sendiri makanan untuk sehari-hari.