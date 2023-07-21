Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Hidup Mahasiswa di Jepang, Ini Besarannya!

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:44 WIB
Biaya Hidup Mahasiswa di Jepang, Ini Besarannya!
Ilustrasi kuliah di luar negeri (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Jepang merupakan negara yang sering dijadikan destinasi wisata bagi turis mancanegara. Selain dijadikan destinasi wisata, Jepang juga menjadi negara favorit bagi mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri.

Hal ini karena terdapat sederet universitas top tingkat dunia diantaranya yaitu, University of Tokyo, Kyoto University, Tokyo Institute of Technology, Osaka University, Tohoku University.

Meski memiliki biaya hidup yang tinggi, masih banyak mahasiswa yang minat untuk menempuh pendidikan di negeri ini. Berikut biaya hidup mahasiswa yang berkuliah di Jepang menurut berbagai sumber: 

1. Tempat tinggal

Jepang menyediakan berbagai pilihan untuk dijadikan tempat tinggal untuk mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di sini contohnya yaitu asrama, apartemen, serta mansion. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa tempat tinggal di sini tentu berbeda-beda, tergantung pada lokasi dan luasnya.

Untuk kota yang kurang terkenal, harga sewa apartemen yang paling mahal adalah 20.000 yen per bulan. Sementara di kota besar seperti Kyoto harga sewanya mencapai 30.000 Yen, di Osaka sekitar 40.000 Yen per bulan, dan harga sewa apartemen di Tokyo berkisar 40.000 hingga 80.000 Yen per bulannya.

2. Biaya Makan

Untuk biaya makan yang harus dialokasikan di negara ini bergantung pada gaya hidup masing-masing orang. Namun untuk rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa di sini adalah sekitar 20,000 sampai 25,000 Yen per bulannya. Dan untuk menghemat pengeluaran di negara ini, kamu bisa memasak sendiri makanan untuk sehari-hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/65/3019502/perkuat-hubungan-komunitas-alumni-jepang-di-indonesia-kompak-belajar-budaya-2-negara-WvdbFiSlIf.jpg
Perkuat Hubungan, Komunitas Alumni Jepang di Indonesia Kompak Belajar Budaya 2 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/65/3019501/bos-perusahaan-jepang-kagum-orang-indonesia-punya-semangat-belajar-digitalisasi-3fnvhmjUPC.jpg
Bos Perusahaan Jepang Kagum Orang Indonesia Punya Semangat Belajar Digitalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/65/2889375/mahasiswa-internasional-di-jepang-ternyata-lebih-mudah-dapat-pekerjaan-ini-rahasianya-Jvr2Wbe0b8.jpg
Mahasiswa Internasional di Jepang Ternyata Lebih Mudah Dapat Pekerjaan, Ini Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/65/2885724/10-kampus-terbaik-di-jepang-serta-biaya-kuliahnya-pilih-mana-Kdcvz03e9f.jpg
10 Kampus Terbaik di Jepang serta Biaya Kuliahnya, Pilih Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/65/2876954/isi-libur-musim-panas-mahasiswa-jepang-jadi-tukang-bangunan-dadakan-69yMAn5DxY.jfif
Isi Libur Musim Panas, Mahasiswa Jepang Jadi Tukang Bangunan Dadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/23/65/2444950/sekolah-di-jepang-gunakan-teknologi-ar-ajari-siswa-tentang-bahaya-bencana-akYvB42Wwr.png
Sekolah di Jepang Gunakan Teknologi AR Ajari Siswa Tentang Bahaya Bencana
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement