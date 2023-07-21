Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beasiswa Chevening Segera Dibuka, Ini Syarat Skor IELTS di 10 Kampus Ternama di Inggris

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:49 WIB
JAKARTA - Pendaftaran Beasiswa Chevening pada 2024 untuk pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Inggris Raya akan dibuka pada Agustus hingga 1 November 2023 mendatang.

Mahasiswa penerima beasiswa ini mencakup dana pendidikan penuh, uang saku per bulan, ongkos Indonesia-Inggris Raya PP, tunjangan kedatangan, tunjangan kepulangan, dana aplikasi visa, dan dana hibah perjalanan ke kegiatan-kegiatan Chevening di UK.

Ingat penggunaan jasa berbayar untuk mendaftar beasiswa Chevening tidak diperbolehkan.

Selain itu, para pendaftar beasiswa ini disarankan untuk meriset prodi magister berdurasi satu tahun yang ditawarkan dan diminati dengan pengalaman kerja yang tercantum dalam ketentuan beasiswa.

Sejumlah kampung di Inggris bisa jadi tujuan. Namun, masing-masing kampus tersebut punya standar IELTS yang harus dipenuhi.

Mengutip IELTS ASIA, Berikut syarat IELTS di 10 kampus ternama di Inggris.

1. University of Oxford

S1: 7.0

S2: 7.5

2. University of Cambridge

S1: 7.0

S2: 7.0

3. Imperial College London

S1: 7.0

S2: 7.0

4. University College London

S1: 6.5

S2: 6.5

5. London School of Economics and Political Science

S1: 7.0

S2: 7.5

6. University of Edinburgh

S1: 6.5

S2: 6.5

