Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Simak Yuk! Tips Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Angkie Yudistia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:12 WIB
Simak Yuk! Tips Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Angkie Yudistia
Stafsus Presiden, Angkie Yudistia (Foto: Wiwie Heryani)
A
A
A

JAKARTA - Kewajiban bagi setiap orangtua salah satunya adalah mendidik anaknya. Untuk itu, pentingnya orangtua mengetahui karakter anak sedari dini agar bisa berpengaruh pada masa depannya.

Namun, bagaimana jika anak-anak Anda masuk ke dalam kategori anak kebutuhan khusus? Tentu saja Anda harus memiliki cara penanganan yang berbeda dibandingkan anak normal pada umumnya.

Staff Khusus Presiden yang juga menjadi salah satu penyandang disabilitas, Angkie Yudistia, mengungkapkan, pada dasarnya cita-cita semua orangtua yang punya anak berkebutuhan khusus pasti sama, yaitu bagaimana anak bisa mandiri. Dan itu memang bukan hal yang mudah dan gampang.

“Karena banyak banget orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, yang bingung bagaimana mengarahkannya. Setiap anak berkebutuhan khusus itu memiliki keterbatasan dan kelebihan yang berbeda-beda, jadi semua tuh nggak bisa disama ratakan,” ujar Angkie Yudistia, saat diwawancara di kawasan Teluk Gong, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Angkie menambahkan, anak-anak yang masuk ke dalam kategori kebutuhan khusus ini memang memiliki perilaku yang berbeda jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mulai dari perilaku, mental, emosi, serta fisik. Sehingga, orangtua harus lebih peka dengan potensi masing-masing anak mereka.

“Caranya adalah orangtua harus percaya dan yakin akan potensi kemampuan anak penyandang disabilitas. Sehingga ketika anak penyandang disabilitas ini bibit potensinya sudah mulai dilihat, itu diasah, fokus aja, pasti dengan pengasahan potensi yang dimiliki,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/624/2864529/ini-cara-tepat-mendidik-siswa-berkebutuhan-khusus-aTjBDbH0aF.jfif
Ini Cara Tepat Mendidik Siswa Berkebutuhan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/04/65/2720330/unesa-berikan-300-kursi-roda-untuk-anak-disabilitas-qoT76kxOzc.jpg
Unesa Berikan 300 Kursi Roda untuk Anak Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/02/624/2719206/
Belajar Bahasa Isyarat di Kelas Khusus Memperingati Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173945//pemerintah-CO42_large.jpg
Viral Kasus Keracunan, MBG Beri Gizi Seimbang untuk Anak Berkebutuhan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924//difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement