Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kabar Gembira! Ini 5 Beasiswa Luar Negeri Khusus untuk Wanita 2023

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:13 WIB
Kabar Gembira! Ini 5 Beasiswa Luar Negeri Khusus untuk Wanita 2023
Ilustrasi beasiswa (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Saat ini terdapat beberapa program beasiswa luar negeri yang mengutamakan perempuan. Sama seperti beasiswa luar negeri lain, beasiswa perempuan ini juga dapat digunakan untuk menempuh pendidikan di banyak negara.

Beasiswa seperti ini biasanya diberikan oleh organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan.

Berikut ini lima beasiswa luar negeri untuk wanita, yang sudah Okezone rangkum dari beberapa sumber:

1. Margaret McNamara Education Grants (MMEG)

Dilansir dari mmeg.org, MMEG merupakan badan amal nirlaba yang memberikan hibah pendidikan kepada para wanita dari negara-negara berkembang. MMEG sudah bergerak dalam bidang pemberdayaan wanita dengan mendukung pendidikan mereka sejak tahun 1981.

Adapun kriteria program beasiswa ini adalah sebagai berikut:

• Wanita berusia minimal 25 tahun pada saat batas waktu pendaftaran

• Merupakan warga negara dari negara yang terdaftar

• Terdaftar (tidak hanya diterima) di institusi akademik yang terakreditasi saat mengajukan aplikasi.

• Berencana untuk terdaftar setidaknya selama satu tahun semester akademik penuh setelah pemberiah hibah MMEG

• Berencana untuk lulus tidak lebh dari tiga tahun setelah pemberian hibah MMEG

• Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota staf, pasangan, pensiunan, atau anggota Dewan MMEG dari Kelompok Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, atau Inter-American Development Bank.

Informasi pendaftaran dapat di akses melalui laman mmeg.org

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement