Kabar Gembira! Ini 5 Beasiswa Luar Negeri Khusus untuk Wanita 2023

JAKARTA - Saat ini terdapat beberapa program beasiswa luar negeri yang mengutamakan perempuan. Sama seperti beasiswa luar negeri lain, beasiswa perempuan ini juga dapat digunakan untuk menempuh pendidikan di banyak negara.

Beasiswa seperti ini biasanya diberikan oleh organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan.

Berikut ini lima beasiswa luar negeri untuk wanita, yang sudah Okezone rangkum dari beberapa sumber:

1. Margaret McNamara Education Grants (MMEG)

Dilansir dari mmeg.org, MMEG merupakan badan amal nirlaba yang memberikan hibah pendidikan kepada para wanita dari negara-negara berkembang. MMEG sudah bergerak dalam bidang pemberdayaan wanita dengan mendukung pendidikan mereka sejak tahun 1981.

Adapun kriteria program beasiswa ini adalah sebagai berikut:

• Wanita berusia minimal 25 tahun pada saat batas waktu pendaftaran

• Merupakan warga negara dari negara yang terdaftar

• Terdaftar (tidak hanya diterima) di institusi akademik yang terakreditasi saat mengajukan aplikasi.

• Berencana untuk terdaftar setidaknya selama satu tahun semester akademik penuh setelah pemberiah hibah MMEG

• Berencana untuk lulus tidak lebh dari tiga tahun setelah pemberian hibah MMEG

• Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota staf, pasangan, pensiunan, atau anggota Dewan MMEG dari Kelompok Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, atau Inter-American Development Bank.

Informasi pendaftaran dapat di akses melalui laman mmeg.org