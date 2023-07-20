Pemkot Tangsel Siapkan Beasiswa untuk Pelajar Tak Lolos di SMP Negeri, Ini Daftar Sekolahnya

TANGSEL - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkot Tangsel meneyiapkan beasiswa untuk pelajar SMP yang tidak diterima di SMP Negeri Kota Tangsel.

Beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk biaya pendidikan di SMP swasta yang ditunjuk Disdikbud Pemkot Tangsel.

Sebanyak 2.500 ribu kuota beasiswa untuk mengakomodir para siswa SMP yang tidak lolos karena sistem zonasi.

Adapun besaran beasiswa yang akan diterima adalah sebesar Rp1,8 juta selama setahun.

Pelajar SMP di Tangsel yang tidak diterima dalam seleksi SMP Negeri bisa melihat daftar kecamatan dan sekolah yang ditunjuk oleh Pemkot Tangsel.