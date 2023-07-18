Selamat! Tiga Mahasiswa UNS Raih Juara Favorit Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM

SOLO- Tiga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjadi juara favorit kategori pelajar/mahasiswa/umum dalam Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM Karya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Mereka adalah Yasir Ahmad Azumardi Azra memperoleh Juara Favorit I, Sagita Wahyu Dewanti Juara Favorit III dan Fahrur Rozie Juara Favorit V. Ketiga mahasiswa FEB tersebut bersyukur karena di kompetisi yang diikuti oleh lebih dari 200 peserta ini, mereka mendapatkan juara favorit.

Buku yang berjudul “Pembiayaan UMKM” diluncurkan pada tahun 2021, membahas peran strategis UMKM terhadap perekonomian Indonesia, bagaimana ketahanan UMKM dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, serta tantangan UMKM dalam mengakses pembiayaan terutama melalui perbankan untuk memperoleh tambahan modal.

Pendaftaran Lomba Resensi Buku Pembiayaan UMKM dibuka sejak 17 April hingga 31 Mei 2023, dan berhasil menjaring total peserta sebanyak 229 orang. Lomba resensi terbagi menjadi 2 kategori yaitu kategori 1 untuk guru/dosen, sedangkan kategori 2 untuk pelajar/mahasiswa/umum.

Kompetisi yang digelar secara online tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan diumumkan pada 21 Juni 2023 lalu. Sedangkan untuk penganugerahan juara dihelat pada 27 Juni 2023 kemarin.

Proses penjurian lomba resensi ini dilaksanakan pada 1-9 Juni 2023 dengan Ketua Dewan Juri yaitu Iskandar Simorangkir selaku Tim Ahli Menko Perekonomian. Adapun anggota Dewan Juri terdiri dari Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Eko B. Supriyanto; Penasihat PEBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Nining Soesilo Indroyono, dan lainnya.