5 Kampus Dalam Negeri Tujuan Favorit Penerima Beasiswa LPDP, UGM Paling Banyak

JAKARTA - Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2023 tahap 2 telah ditutup pada 9 Juli 2023. Selama penyelenggaraanya, terdapat lima kampus di Indonesia yang jadi tujuan favorit penerima beasiswa LPDP.

Mengutip dari akun Instagram lpdp_ri, Selasa (18/7/2023), perguruan tinggi dalam negeri juga banyak jadi rujukan tempat para awardee menimba ilmu.

Berdasarkan data, kampus-kampus top dalam negeri dengan awardee terbanyak yaitu:

1. Universitas Gadjah Mada (UGM) 4.253 orang.

2. Universitas Indonesia (UI) 2.857 orang.

3. Institut Teknologi Bandung (ITB) 1.974 orang.

4. Institut Pertanian Bogor (IPB) 1.306 orang.

5. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 972 orang.

Sementara 5 kampus luar negeri yang menjadi tujuan favorit adalah: