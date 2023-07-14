Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Aryanto Misel Pilih Jual Nikuba ke Asing, BRIN: Silakan Saja Kalau Mau, Kalau Ada yang Mau

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:40 WIB
Aryanto Misel Pilih Jual Nikuba ke Asing, BRIN: Silakan Saja Kalau Mau, Kalau Ada yang Mau
Nikuba, alat yang disebut-sebut bisa mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nikuba, alat yang digadang-gadang bisa merubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor disebut Aryanto Misel akan dijual ke perusahaan asing, alih-alih ke perusahaan dalam negeri. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun menanggapinya dengan santai.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BRIN, Jumat (14/7/2023), Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Haznan Abimanyu mempersilakan Aryanto Misel untuk menjual temuannya kemana pun yang dikehendaki.

Ia membebebaskan keputusan pria asal Cirebon tersebut untuk menjual produknya sesuai keinginannya karena itu adalah hak Aryanto Misel sebagai penemu dan menyebut bahwa BRIN sendiri tidak ada masalah dengan keputusan itu.

"Silakan saja kalau mau, kalau ada yang mau," ungkap Haznan.

Lebih lanjut, Haznan menegaskan bahwa sampai saat ini faktanya belum ada yang mau membeli Nikuba karya Aryanto Misel. Meskipun telah dipresentasikan di Italia sekalipun, tidak ada yang tertarik untuk membeli alat penuh kontroversi itu.

Halaman:
1 2
