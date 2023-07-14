Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Beasiswa Luar Negeri Jenjang S2 dan S3 Tanpa Ada Batas Waktu Pendaftaran

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |12:48 WIB
5 Beasiswa Luar Negeri Jenjang S2 dan S3 Tanpa Ada Batas Waktu Pendaftaran
Ilustrasi beasiswa (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri menjadi impian banyak orang, apalagi jika bisa mendapatkan beasiswa penuh atau 'full funded' yang dapat membiayai kehidupan saat berada di negeri orang. Untuk itu, banyak orang yang mencari beasiswa kuliah keluar negeri termasuk beasiswa untuk jenjang S2 dan S3.

Diperlukan effort yang cukup besar saat melakukan persiapan serta melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan saat mendaftar beasiswa di tengah kesibukan sehari-hari. Terkadang kita juga harus ‘kejar-kejaran’ dengan deadline pendaftaran. Tapi tak perlu khawatir, karena terdapat beberapa beasiswa yang pendaftarannya dibuka sepanjang tahun.

Berikut ini lima beasiswa luar negeri jengjang S2 dan S3 tanpa deadline pendaftaran yang dirangkum dari beberapa sumber:

1. DAAD EPOS

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jerman dan bekerja sama dengan organisasi pendidikan tinggi Jerman. Beasiswa ini ditujukan bagi lulusan sarjana Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 ataupun S3.

Dilansir dari laman daad.id, beasiswa ini memiliki banyak program yang salah satunya adalah Scholarship for development related postgraduated courses (EPOS). Program ini diperuntukkan bagi lulusan dengan pengalaman profesional minimal dua tahun.

Program ini memiliki banyak manfaat, yang diantaranya yaitu: pembayaran beasiswa bulanan, asuransi kesehatan, dan tunjangan biaya perjalanan. Selain itu dalam kondisi terstentu, akan diberikan manfaat tambahan yang berupa tunjangan sewa tambahan serta biaya bulanan tambahan untuk anggota keluarga yang menemani.

Halaman:
1 2 3
