Momen Lucu Addie MS Ajarkan Anak-Anak Bermusik, Latih Disiplin dan Kendalikan Ego

JAKARTA - Musik merupakan salah satu cabang kesenian yang banyak disukai masyarakat sejak zaman dahulu. Di Indonesia sendiri, musik terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan.

Saat ini, musik banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran di sekolah sebab memiliki banyak makna dan fungsi selain sebagai hiburan. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah proses pembelajaran pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Banyak guru yang mengajarkan beberapa materi melalui sebuah lagu. Hal ini dilakukan agar para murid dapat lebih mudah menghafal materi tersebut. Selain itu, pada jenjang ini anak-anak juga mulai dikenalkan dengan keragaman budaya Indonesia yang salah satunya dilakukan melalui pengenalan musik-musik tradisonal.

Selain itu, musik juga bermanfaat terhadap emosional, intelejensi, daya ingat, dan konsentrasi.

Seorang pemusik Indonesia, Addie MS melalui salah satu postingannya menuturkan bahwa musik bukan hanya sekedar hiburan melaikan juga sarana pendidikan karakter yang efektif.

“Saat mereka dibiasakan membaca notasi dengan presisi, mereka pun dibiasakan untuk memainkanya dengan rasa dan imajinasi. Saat mereka utama dalam kelompok/ansambel, mereka berhati-hati untuk disiplin, mengendalikan ego, tidak merusak kerja tim dengan menonjolkan diri” jelasnya dalam akun instagram @addiems999, dikutip pada Jumat (18/7/2023).

Addie sendiri telah mengajak anak-anak untuk mengenal dan mencintai musik simfonik sejak tahun 1998. Pengenalan ini ia lakukan melalui kunjungan ke sekolah-sekolah bersama rekan-rekan musisinya yang lain. Selain itu ia juga seringkali mengundang anak-anak ke konser Twilite Orchestra.

Dalam postingan tersebut, terlihat momen lucu saat Addie membimbing seorang anak untuk memimpin sebuah orkestra yang juga disaksikan oleh banyak pasang mata. Anak-anak tersebut begitu ceria mengikuti arahan Addie. Postingannya ini mendapatkan banyak komentar positif yang menyetujui keterangan dalam postingan tersebut.

Salah satu akun bernama @mayasiswadi mengatakan jika salah satu ustadz yang mengajar di pondok pesantren tempat anaknya belajar mengatakan musik menjadikan anak-anak lebih tenang dan sabar, serta dapat mencegah radikalisme.