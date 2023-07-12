Juara Olimpiade Nasional, Lulusan SMA Muhi Dapat Beasiswa Fakultas Kedokteran Senilai Rp1 Miliar

JAKARTA – Lulusan SMA Muhammadiyah 1 (SMA Muhi) Yogyakarta tahun 2023 Shaldan Bayu Yuska mendapat beasiswa pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan (UAD).

Shaldan Bayu Yuska berhasil mendapatkan beasiswa senilai Rp1 miliar. Beasiswa ini didapatkan setelah dia meraih berbagai perlombaan bergengsi tingkat nasional.

Salah satu prestasinya yang menonjol adalah menjadi juara di Olimpiade Biologi dan Olimpiade Kedokteran tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Indonesia (UI).

Rektor UAD Dr Muchlas MT secara simbolis menyerahkan plakat beasiswa kepada Shaldan Bayu Yuska di hadapan 411 peserta didik baru SMA Muhi di Grha As-Sakinah, Senin (10/7/2023).

Dari keberhasilan tersebut, Shaldan merasa senang dan bangga.

“Saya merasa sangat senang. Alhamdulilah, ini menjadi tantangan yang baik untuk saya meraih mimpi yang tinggi. Terima kasih kepada guru yang telah membimbing saya dengan maksimal. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik,” katanya, mengutip pwmu.co, Kamis (13/7/2023).

Shaldan Bayu Yuska mengaku selama menjadi siswa tiga tahun di SMA Muhi berhasil mengumpulkan puluhan medali kejuaraan, baik di tingkat regional hingga nasional.

“Prestasi tersebut diraih dari berbagai mata pelajaran,” katanya.

Atas prestasi yang berhasil diraihnya, lulusan SMPN 1 Parakan Temanggung ini mendapatkan beasiswa pendidikan di SMA Muhi selama tiga tahun penuh.

Kepala SMA Muhi Drs H Herynugroho MPd mengaku sangat bangga atas prestasi siswanya.

“Beasiswa Rp1 miliar ini merupakan pencapaian yang perlu disyukuri. Shaldan berhasil mengalahkan ribuan pesaing yang berebut kursi di Fakultas Kedokteran,” ujarnya.

Ia berharap, semoga prestasi ini bisa menginspirasi peserta didik baru yang saat ini sedang mengikuti Fortasi dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

“Di SMA Muhi ini, selain belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, siswa juga mendapatkan ilmu agama dan akhlak yang baik sebagai seorang muslim. Prestasi Shaldan ini adalah salah satu bukti keberhasilan sekolah dalam mengembangkan prestasi peserta didik,” katanya.