Catat! Ini Jadwal Penting Beasiswa LPDP 2023 Tahap 2, Sebelum Ditutup

JAKARTA - Ingin daftar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2023 tahap 2. Yuk daftar manfaatkan waktu sebelum ditutup pada 9 Juli 2023 mendatang. Namun, bagi Mahasiswa yang sudah mendaftar beasiswa LPDP 2023 tahap 2, wajib mencatat tanggal pengumumannya.

Ada beberapa tanggal penting yang wajib diperhatikan para mahasiswa yang mendaftar LPDP 2023 tahap 2. Catat jadwal penting beasiswa LPDP 2023 tahap 2 berikut ini:

1. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 27 Juli 2023.

2. Seleksi bakat skolastik: 7 Agustus 2023

3. Pengumuman hasil seleksi bakat skolastik: 16 Agustus 2023

4. Seleksi substansi: 4 September 2023

5. Pengumuman hasil seleksi substansi: 7 November 2023.

Link pengumuman LPDP 2023 tahap 1 dapat dicek pada laman https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/.