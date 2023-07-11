10 PTN Ini Masih Buka Jalur Mandiri hingga Akhir Juli 2023, Yuk Disimak!

JAKARTA - Bagi kalian yang masih mencari informasi jalur mandiri, sepuluh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini masih membuka jalur seleksi mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru hingga akhir Juli 2023. Jadi, jangan ketinggalan ya!
Berikut 10 PTN yang masih membuka jalur seleksi mandiri sampai akhir Juli 2023 dikutip dari berbagai sumber:
1. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
SPMB Mandiri NON UTBK
Pendaftaran : 12 Juni 2023 - 14 Juli 2023
Pengumuman : 20 Juli 2023
Masa Sanggah : 21 Juli 2023 - 27 Juli 2023
Registrasi : 24 Juli 2023 - 28 Juli 2023
Registrasi Fisik : 1 Agustus 2023 - 2 Agustus 2023
2. Universitas Andalas (Unand)
SIMA Kerja Sama dan Difabel
Pendaftaran : 1 - 12 Juli 2023
Pengumuman : Jadwal Menyusul
Pendaftaran Ulang : Jadwal Menyusul
3. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
• Jalur Skor UTBK-SNBT:
Pendaftaran: 14 Juni – 15 Juli 2023
Batas Finalisasi dan Cetak Kartu: 16 Juli 2023
Pengumuman: 18 Juli 2023.
• Jalur CBT di Kampus:
Pendaftaran: 29 Mei - 04 Juli 2023, 15.00 WIB
Batas Finalisasi dan Cetak Kartu : 05 Juli 2023, 12:00 WIB
Waktu tes: 10, 11, 12, 13 Juli 2023
Pengumuman: 18 Juli 2023, 13:00 WIB
• Jalur CBT di domisili:
Pendaftaran: 14 Juni - 20 Juli 2023
Waktu tes: 10, 11, 12, 13 Juli 2023
Pengumuman: 30 Juli 2023.