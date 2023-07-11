Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 PTN Ini Masih Buka Jalur Mandiri hingga Akhir Juli 2023, Yuk Disimak!

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:43 WIB
10 PTN Ini Masih Buka Jalur Mandiri hingga Akhir Juli 2023, <i>Yuk</i> Disimak!
Iliustrasi perguruan tinggi negeri (Foto: Dokumentasi Unsoed)
A
A
A

JAKARTA - Bagi kalian yang masih mencari informasi jalur mandiri, sepuluh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini masih membuka jalur seleksi mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru hingga akhir Juli 2023. Jadi, jangan ketinggalan ya!

Berikut 10 PTN yang masih membuka jalur seleksi mandiri sampai akhir Juli 2023 dikutip dari berbagai sumber: 

1. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)

SPMB Mandiri NON UTBK

Pendaftaran : 12 Juni 2023 - 14 Juli 2023

Pengumuman : 20 Juli 2023

Masa Sanggah : 21 Juli 2023 - 27 Juli 2023

Registrasi : 24 Juli 2023 - 28 Juli 2023

Registrasi Fisik : 1 Agustus 2023 - 2 Agustus 2023

2. Universitas Andalas (Unand)

SIMA Kerja Sama dan Difabel

Pendaftaran : 1 - 12 Juli 2023

Pengumuman : Jadwal Menyusul

Pendaftaran Ulang : Jadwal Menyusul

3. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

• Jalur Skor UTBK-SNBT:

Pendaftaran: 14 Juni – 15 Juli 2023

Batas Finalisasi dan Cetak Kartu: 16 Juli 2023

Pengumuman: 18 Juli 2023.

• Jalur CBT di Kampus:

Pendaftaran: 29 Mei - 04 Juli 2023, 15.00 WIB

Batas Finalisasi dan Cetak Kartu : 05 Juli 2023, 12:00 WIB

Waktu tes: 10, 11, 12, 13 Juli 2023

Pengumuman: 18 Juli 2023, 13:00 WIB

• Jalur CBT di domisili:

Pendaftaran: 14 Juni - 20 Juli 2023

Waktu tes: 10, 11, 12, 13 Juli 2023

Pengumuman: 30 Juli 2023.

Halaman:
1 2 3
