Stafsus Wapres: Perguruan Tinggi Harus Siapkan Terobosan di Era Revolusi Industri 5.0

TANGSEL - Mantan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir, mengungkap masa depan suram dunia Perguruan Tinggi (PT) yang tak mau melakukan terobosan dan inovasi.

Hal itu diutarakannya saat menjadi pembicara dalam seminar pembekalan wisudawan di Kampus Universitas Terbuka (UT), Senin (10/7/23).

Staf Khusus Wakil Presiden ini mengatakan, revolusi industri 5.0 harus diantisipasi dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten terhadap tantangan ke depan. Oleh karena itu kata dia, pembangunan gedung-gedung megah perkuliahan tak akan berarti jika tak menguasai jaringan.

"Perguruan tinggi konvensional kita, mohon maaf saya sebut konvensional, itu sekarang masih berlomba-lomba akan membangun Gedung. Meminta pada perguruan tinggi negeri, meminta pada kementerian untuk dialokasikan anggaran," ujarnya.

Dia bercerita saat masih menjabat sebagai Menristekdikti pada tahun 2017 lalu, di mana telah memulai perubahan mindset agar nantinya pihak-pihak yang akan membangun jaringan lah yang harus dibantu secara finansial.

"Saya sejak tahun 2017 itu sebagai menteri pada saat itu ingin perubahan, yaitu yang membangun jaringan akan kami biayai,”ujarnya.

“Inilah yang nanti ke depan akan terjadi pada perguruan tinggi kita ini. Kalau kita tidak bisa melakukan perubahan yang mendasar seperti ini, kita pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat," sambungnya.

Perkembangan teknologi 5.0 kata dia harus mengharuskan semua aspek kehidupan bertransformasi, termasuk pada dunia pendidikan perguruan tinggi. Sehingga pembelajaran tatap muka di dalam kelas tak lagi memadai di masa mendatang, dan berganti pembelajaran jarak jauh.