5 Sekolah Kedinasan Gratis, Lulus Langsung Kerja Gak Pakai Nganggur

JAKARTA – Mencari kerja dengan mudah atau langsung mendapatkan pekerjaan adalah salah satu target yang kerap dijadikan patokan saat mencari sekolah maupun jurusan kuliah.

Para calon mahasiswa biasanya tak ingin berlama-lama menganggur dan langsung ingin merasakan pengalaman di dunia kerja. Salah satunya yang bisa dibilang cukup menjanjikan yakni sekolah kedinasan gratis yang bisa langsung kerja.

Ini merupakan sekolah kedinasan dengan ikatan dinas. Biasanya, lulusan sekolah dinas akan menjadi CPNS dan bekerja di kementerian atau lembaga pemerintahan yang menaunginya.

Selain itu, ada pula sekolah kedinasan tanpa ikatan dinas yang tidak menyediakan kesempatan bagi lulusannya untuk bekerja di instansi terkait.

Dikutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 20 Tahun 2021, sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (PKN STAN), dan Kementerian Dalam Negeri (IPDN). Kemudiann, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Poltekip dan Poltekim), Kementerian Perhubungan (PTDI STTD, dll), Badan Pusat Statistik (Poltek Statistik STIS), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.