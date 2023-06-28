Keren! UI Juara 1 di Indonesia dan Peringkat 9 Asia Tenggara Versi QS World University Rankings 2024

DEPOK - Universitas Indonesia (UI) menempati peringkat 1 di Indonesia versi Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) 2024.

Sementara di kawasan Asia Tenggara, UI menduduki rangking 9. Posisi tersebut berdasarkan rangking QS yang dikeluarkan pada Rabu (28/6/2023).

UI menjadi yang terbaik dari 26 universitas di Indonesia yang mengikuti pemeringkatan ini. QS World University Rankings edisi ulang tahun ke-20 ini diikuti oleh 2.963 universitas dari 104 wilayah.

Dari total 1.500 universitas yang dipublikasikan, UI meraih peringkat 237 dunia, naik dari peringkat sebelumnya 248. Artinya, UI masuk dalam 16% teratas universitas terbaik dunia versi QS World University Rankings.

Rektor UI, Ari Kuncoro, mengapresiasi seluruh kerja keras sivitas akademika UI sehingga berhasil menempati juara 1 di Indonesia.

“Tidak dapat dipungkiri, kerja keras dari seluruh sivitas akademika UI sangat berkontribusi dalam pencapaian ini,” ujar Arif Kuncoro.

“Oleh sebab itu, saya berharap setiap warga UI bersama-sama meningkatkan lagi posisi UI di dunia global—baik Asia, maupun dunia—dan bersama-sama menjaga marwah UI,”sambungnya.

CEO QS, Jessica Turner, mengatakan, pemeringkatan edisi ke-20 ini hadir saat prioritas dalam pendidikan tinggi makin berkembang.

"QS memiliki posisi istimewa sebagai titik penghubung di sektor pendidikan tinggi—terhubung dengan jutaan siswa, ratusan ribu akademisi dan pemberi kerja, serta ribuan institusi di seluruh dunia," bebernya.