Dedikasi Mahasiswa Universitas Bakrie Mengabdi untuk Pembangunan Berkelanjutan

BOGOR- Departemen KESMA (Kesejahteraan Masyarakat) BEM Universitas Bakrie kembali mengadakan Mengabdi Bersama KESMA 2023 di Kampung Cijantur, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Mengabdi Bersama KESMA 2023 tahun ini memiliki tema bertajub ‘Nawasena Utkarsa’ yang memiliki makna masa depan yang cerah dan terbitnya kesadaran terhadap pembangunan yang berkelanjutan di Desa Cijantur.

Mata kegiatan dari Mengabdi Bersama KESMA 2023 terdiri dari kegiatan MBK Ceria, MBK Kesehatan, MBK Mengajar, MBK Inspirasi, MBK Revitalisasi, MBK Kesenian, MBK Bercocok Tanam serta, MBK Pesta Rakyat. Mereka juga melakukan pengadaan tes kesehatan gratis bagi Warga Cijantur dan pelaksanaan MBK Mendongeng yang diisi oleh Kak Danang selaku Founder Sahabat Odi.

Selain itu, pada mata acara MBK Bercocok Tanam kali ini, pihak penyelenggara bekerja sama dengan Hero for Zero, salah satu organisasi inisiasi Mahasiswa Ilmu Teknologi Pangan Universitas Bakrie dalam rangkaian demonstrasi penanaman bibit tanaman.

“Kegiatan Mengabdi Bersama KESMA bagi saya merupakan salah satu ajang pembuktian bahwa Mahasiswa dapat menjadi agent of change dalam pembangunan berkelanjutan sebuah desa,” ujar Syahrul Gumilar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, selaku Ketua Pelaksana.

“Mengabdi Bersama KESMA juga adalah salah satu milestone yang saya lalui kemarin untuk menjadi jejak pertama saya melakukan perubahan yang nyata bagi lingkungan,”pungkasnya.

Perwakilan Kepala Sekolah dari SD Kadusewu, Sholeh mengatakan, mahasiswa yang hadir kesini, menjadikan para warga desa banyak mengutip perkataan, sikap, dan pengalaman.