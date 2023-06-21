Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

1.793 Calon Mahasiswa Baru Lolos Masuk UTBK ITB, Daftar Ulang pada 26 Juni - 1 Juli 2023

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:45 WIB
1.793 Calon Mahasiswa Baru Lolos Masuk UTBK ITB, Daftar Ulang pada 26 Juni - 1 Juli 2023
Institut Teknologi Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNGDaftar ulang mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung (ITB) bagi yang dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 di ITB akan dilaksanakan pada 26 Juni – 1 Juli 2023 secara daring.

Diketahui, sebanyak 1.793 calon mahasiswa baru dinyatakan lolos masuk ITB melalui jalur SNBT 2023. Ribuan mahasiswa tersebut berhasil menyingkirkan ribuan calon mahasiswa lainnya dari seluruh Indonesia.

Informasi mengenai pelaksanaan dan persyaratan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru ITB tersebut dapat diperoleh di laman https://admission.itb.ac.id/home/hasil-seleksi.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto, calon mahasiswa yang diterima di ITB melalui SNBT 2023 tersebut merupakan peserta Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023. Mereka sebelumnya mengikuti tes pada tanggal 8 – 14 Mei 2023 (Gelombang 1) dan tanggal 22 – 28 Mei 2023 (Gelombang 2).

"Pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBT tahun 2023, 1.793 orang calon mahasiswa yang dinyatakan diterima di ITB terdistribusi ke berbagai fakultas atau sekolah yang tersedia, sesuai dengan pilihan masing-masing calon mahasiswa," terangnya.

Diantaranya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) - Matematika sebanyak 56 kursi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) - Ilmu Pengetahuan Alam 91 kursi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) - Sains sebanyak 69 kursi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) - Kampus Ganesa sebanyak 151 kursi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) - Kampus Ganesa 127 kursi, dan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/65/3193123/itb-URcX_large.jpg
12 Spesies Tumbuhan Baru Indonesia Ditemukan Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013/maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147334/devit-1lQr_large.jpg
Kisah Haru Devit, Anak Kuli Bangunan di Sumbar yang Dibiayai Satu Kampung karena Lolos Masuk ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/65/3146299/njop-ioxZ_large.jpg
Mahasiswa ITB Ajak Masyarakat Adat Pahami Nilai Jual Objek Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3142021/mahasiswi_itb-m0zg_large.jpg
Makan Siang Porsi Jumbo Mahasiswi ITB, Dosen: Nasinya Jadi Ilmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/65/3140378/mahasiwa_itb-7LnY_large.jpg
Mahasiswa ITB Izin Ikut Belajar dari Luar Kelas saat Telat, Netizen: Ilmu Mahal kalau Dilewatkan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement