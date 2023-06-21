1.793 Calon Mahasiswa Baru Lolos Masuk UTBK ITB, Daftar Ulang pada 26 Juni - 1 Juli 2023

BANDUNG – Daftar ulang mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung (ITB) bagi yang dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023 di ITB akan dilaksanakan pada 26 Juni – 1 Juli 2023 secara daring.

Diketahui, sebanyak 1.793 calon mahasiswa baru dinyatakan lolos masuk ITB melalui jalur SNBT 2023. Ribuan mahasiswa tersebut berhasil menyingkirkan ribuan calon mahasiswa lainnya dari seluruh Indonesia.

Informasi mengenai pelaksanaan dan persyaratan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru ITB tersebut dapat diperoleh di laman https://admission.itb.ac.id/home/hasil-seleksi.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto, calon mahasiswa yang diterima di ITB melalui SNBT 2023 tersebut merupakan peserta Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023. Mereka sebelumnya mengikuti tes pada tanggal 8 – 14 Mei 2023 (Gelombang 1) dan tanggal 22 – 28 Mei 2023 (Gelombang 2).

"Pada penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBT tahun 2023, 1.793 orang calon mahasiswa yang dinyatakan diterima di ITB terdistribusi ke berbagai fakultas atau sekolah yang tersedia, sesuai dengan pilihan masing-masing calon mahasiswa," terangnya.

Diantaranya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) - Matematika sebanyak 56 kursi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) - Ilmu Pengetahuan Alam 91 kursi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) - Sains sebanyak 69 kursi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) - Kampus Ganesa sebanyak 151 kursi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) - Kampus Ganesa 127 kursi, dan lainnya.