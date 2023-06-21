Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Menko PMK Akan Kucurkan Dana untuk Pembangunan SD Sukarno di Mojokerto

Sholahudin , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |11:16 WIB
Menko PMK Akan Kucurkan Dana untuk Pembangunan SD Sukarno di Mojokerto
SD Sukarno (foto: dok ist)
A
A
A

MOJOKERTO – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi melakukan kunjungan ke SD Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang dikenal sebagai SD Sukarno.

Kemenko PMK mendukung penuh SD Purwotengah akan dijadikan museum dan galeri Sukarno kecil saat belajar di Kota Mojokerto.

Kedatangan Menko PMK, Muhadjir Effendi disambut oleh puluhan anak yang memakai baju ala sukarno kecil, Bersama Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Muhadjir berbaur dengan anak-anak SD Purwotengah.

Bahkan, Muhadjir diajak masuk ke dalam kelas yang dulu dijadikan tempat sang proklamator bersekolah di SD Purwotengah, di kelas sukarno ini semua bangunan dan bangku masih seperti aslinya. Bahkan, hingga kini kelas ini tidak dirubah sama sekali.

Dihadapan Menko PMK, Wali Kota Mojokerto memaparkan rencana pemerintah Kota Mojokerto untuk membangun SD Purwotengah dan dijadikan museum sekaligus galeri sukarno.

