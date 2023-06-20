UNS Terima 3.649 Mahasiswa Baru Jalur SNBT 2023

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menerima sebanyak 3.649 calon mahasiswa baru dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2023.

Hasil SNBT diumumkan oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) pada Selasa (20/6/2023) pukul 15.00 WIB.

Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, saat melakukan Konferensi Pers di Ruang Sidang 4 Gedung dr. Prakosa UNS mengatakan, secara nasional, pendaftar SNBT tahun 2023 adalah sebesar 803.852 orang (Naik 0,37 % dibandingkan SBMPTN 2022).

Sebanyak 223.217 orang dinyatakan lolos seleksi dan 36,24 % (80.896 orang) di antaranya adalah pelamar KIP Kuliah. Sedangkan untuk jumlah peminat SNBT UNS tahun 2023 sebanyak 58.695 orang naik 10% dari peminat tahun 2022 yaitu 53.358 orang.

“Sebanyak 58.695 peminat SNBT 2023 UNS ini terdiri dari kelompok Sarjana sebanyak 51.565 peminat dan kelompok Diploma sebanyak 7.130 peminat,” terang Prof. Jamal, Selasa (20/6/2023).

Terdapat sepuluh Program Studi (Prodi) dengan keketatan tertinggi pada Kelompok Saintek UNS yaitu Prodi Farmasi 1:55, Kedokteran 1: 46, Informatika 1: 43, Psikologi 1 : 35; Kebidanan 1: 27, Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) 1: 27, Teknik Industri 1 : 25, Sains Data 1: 24, Ilmu dan Teknologi Pangan 1: 22, Teknik Sipil 1:22.

Sedangkan untuk sepuluh Prodi dengan keketatan tertinggi pada Kelompok Soshum UNS yaitu Prodi Bisnis Digital Manajemen 1: 73, Ilmu Komunikasi 1: 42, Manajemen 1: 39; Akuntansi 1: 30; Bimbingan dan Konseling 1: 29; Hubungan Internasional 1:28; Sastra Inggris 1: 24; Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta 1:21 ; Ilmu Administrasi Negara 1: 20; Pendidikan Bahasa Inggris 1: 19.

Pada Program Diploma 3 dan 4 yang masuk 10 Prodi dengan keketatan tertinggi adalah D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1: 30; D3 Teknik Informatika 1: 19; D3 Manajemen Bisnis 1: 19; D3 Farmasi 1: 18; D3 Perpajakan 1: 15; D3 Manajemen Administrasi 1: 15; D3 Teknik Mesin 1: 13; D4 Demografi & Pencatatan Sipil 1: 11; D3 Kebidanan 1: 11; D3 Keuangan & Perbankan 1 : 9.

UNS menduduki peringkat 4 nasional dengan jumlah pendaftar terbanyak yaitu 58.695 orang. Prodi Bisnis Digital FEB UNS masuk peringkat 5 nasional Prodi terketat dengan keketatan 1,38 %. UNS juga menduduki peringkat 13 nasional dengan penerimaan peserta SNBT 2023 terbanyak yaitu 3.649 orang.

Lalu UNS juga menduduki peringkat 17 dengan penerimaan peserta KIP Kuliah terbanyak yaitu 1.338 orang. UNS masuk peringkat 5 pendaftar terbanyak (Akademik) yaitu 51.565 orang. UNS masuk peringkat 9 (Akademik) dengan rerata UTBK tertinggi yaitu dengan rata-rata 624,75.

Selian itu, UNS masuk peringkat 3 (pendaftar terbanyak vokasi) sebanyak 7.130 orang. UNS peringkat 18 penerima pendaftar vokasi terbanyak yaitu 723 orang. UNS masuk peringkat 3 rerata UTBK tertinggi Vokasi yaitu 621,22.