Unhan Teken Kerja Sama Beasiswa untuk Pelajar Palestina, Prabowo: Semua Biaya Ditanggung!

JAKARTA - Universitas Pertahanan (Unhan) melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi bekerja sama dengan Palestina, dengan pemberian beasiswa bagi para pelajar Palestina yang akan menempuh pendidikan di Unhan.

Kerja sama yang ditandatangani oleh Rektor Unhan, Laksmana Madya Amarulla Octavian dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun tersebut bahkan disaksikan langsung oleh Menhan Prabowo Subianto.

“Kerja sama ini meliputi beasiswa untuk pemuda pemudi palestina untuk menjadi siswa di Universitas Pertahanan,” kata Prabowo di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Prabowo mengatakan bahwa tahun ini beasiswa Unhan akan diberikan pada 22 pelajar Palestina melalui tahap seleksi dari Palestina dan Unhan. Beasiswa pendidikan ini meliputi beberapa program studi, termasuk farmasi, teknik dan MIPA.

“Programnya untuk tahun ini kalau enggak salah 22 tempat, 22 pemuda pemudi Palestina yang akan diseleksi oleh Palestina dan Universitas Pertahanan di bidang kedokteran, farmasi, teknik dan MIPA, teknik sipil dan sebagainya,” bebernya.