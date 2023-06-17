Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

100 Guru SD dan SMP di Lomteng Dapatkan Pelatihan Bahasa Inggris

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:00 WIB
100 Guru SD dan SMP di Lomteng Dapatkan Pelatihan Bahasa Inggris
EF Kids & Teens Indonesia gelar pelatihan bahasa Inggris di Lomteng (Foto: MPI)
A
A
A

LOMTENG - English First (EF) Kids & Teens Indonesia memberikan program pelatihan bahasa Inggris kepada sejumlah guru di area pariwisata, untuk wilayah program Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seperti Mandalika, Samosir, Labuan Bajo, Bromo, dan Magelang.

Sebanyak 100 guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan pelatihan bahasa Inggris di Lombok Tengah (Lomteng), Nusa Tenggara Barat (NTB).

Director of Corporate Affairs EF Kids & Teens Indonesia, Juli Simatupang mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah untuk membantu para tenaga didik dan guru khususnya dalam mengembangkan pembelajaran kreatif pengajaran Bahasa Inggris dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan pengembangan metode fun learning berkesinambungan.

"EF Kids & Teens Indonesia berkomitmen memajukan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia," katanya di SMPN 1 Praya, Lomteng, Senin (17/6/2023).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya menyasar guru dalam pelatihan bahasa Inggris agar program tersebut bisa berjalan berkesinambungan untuk diajarkan kepada anak didiknya.

lomteng

(EF Kids & Teens Indonesia gelar pelatihan bahasa Inggris di Lomteng)

"Tahun ini kami fokus pengembangan guru SD dan SMP di wilayah pariwisata dan Mandalika menjadi lokasi pertama," ujarnya.

Sebanyak 80 EF Kids & Teens Indonesia sudah tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia sejak pertama kali berdiri pada 1965 silam.

Dalam program pelatihan bahasa Inggris itu, EF Kids & Teens Indonesia akan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan kepada para guru SD. Sehingga pembelajaran bahasa Inggris bisa menyenangkan.

"Kita berusaha membuat lingkungan belajar yang menyenangkan buat anak-anak sehingga mereka tidak takut untuk mencoba belajar Bahasa Inggris," ucap Juli Simatupang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement