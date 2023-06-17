100 Guru SD dan SMP di Lomteng Dapatkan Pelatihan Bahasa Inggris

LOMTENG - English First (EF) Kids & Teens Indonesia memberikan program pelatihan bahasa Inggris kepada sejumlah guru di area pariwisata, untuk wilayah program Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seperti Mandalika, Samosir, Labuan Bajo, Bromo, dan Magelang.

Sebanyak 100 guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan pelatihan bahasa Inggris di Lombok Tengah (Lomteng), Nusa Tenggara Barat (NTB).

Director of Corporate Affairs EF Kids & Teens Indonesia, Juli Simatupang mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah untuk membantu para tenaga didik dan guru khususnya dalam mengembangkan pembelajaran kreatif pengajaran Bahasa Inggris dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan pengembangan metode fun learning berkesinambungan.

"EF Kids & Teens Indonesia berkomitmen memajukan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia," katanya di SMPN 1 Praya, Lomteng, Senin (17/6/2023).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya menyasar guru dalam pelatihan bahasa Inggris agar program tersebut bisa berjalan berkesinambungan untuk diajarkan kepada anak didiknya.

"Tahun ini kami fokus pengembangan guru SD dan SMP di wilayah pariwisata dan Mandalika menjadi lokasi pertama," ujarnya.

Sebanyak 80 EF Kids & Teens Indonesia sudah tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia sejak pertama kali berdiri pada 1965 silam.

Dalam program pelatihan bahasa Inggris itu, EF Kids & Teens Indonesia akan menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan kepada para guru SD. Sehingga pembelajaran bahasa Inggris bisa menyenangkan.

"Kita berusaha membuat lingkungan belajar yang menyenangkan buat anak-anak sehingga mereka tidak takut untuk mencoba belajar Bahasa Inggris," ucap Juli Simatupang.