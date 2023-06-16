Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

12 Beasiswa Penuh S1, S2, S3, Ini Jadwalnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:55 WIB
12 Beasiswa Penuh S1, S2, S3, Ini Jadwalnya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ada dua belas beasiswa penuh S1, S2, S3 ini memiliki tawaran biaya kuliah gratis dan tunjangan hidup menarik untuk dikulik.

Menariknya, pertengahan tahun 2023 ini ada banyak program beasiswa yang tengah buka pendaftaran dengan pilihan yang beragam. Kesempatan ini tentunya sayang jika dilewatkan.

Berikut dua belas beasiswa Penuh S1, S2, S3 beserta jadwalnya dikutip dari instagram @kobieucation:

1. Knight-Hennessy Scholarship Stanford University

Negara: Amerika Serikat

Jenjang: S2 dan S3

Pendaftaran: 11 Oktober

2. ADB JSP - School of International Health The University of Tokyo

Negara: Jepang

Jenjang: S2 dan S3

Penutupan pendaftaran: 30 Juni 2023

3. . The Romanian Government Ministry of Entrepreneurship and Tourism Scholarship

Negara: Romania

Jenjang: S1, S2, dan S3

Penutupan pendaftaran: 30 Juni 2023

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement