12 Beasiswa Penuh S1, S2, S3, Ini Jadwalnya

JAKARTA- Ada dua belas beasiswa penuh S1, S2, S3 ini memiliki tawaran biaya kuliah gratis dan tunjangan hidup menarik untuk dikulik.
Menariknya, pertengahan tahun 2023 ini ada banyak program beasiswa yang tengah buka pendaftaran dengan pilihan yang beragam. Kesempatan ini tentunya sayang jika dilewatkan.
Berikut dua belas beasiswa Penuh S1, S2, S3 beserta jadwalnya dikutip dari instagram @kobieucation:
1. Knight-Hennessy Scholarship Stanford University
Negara: Amerika Serikat
Jenjang: S2 dan S3
Pendaftaran: 11 Oktober
2. ADB JSP - School of International Health The University of Tokyo
Negara: Jepang
Jenjang: S2 dan S3
Penutupan pendaftaran: 30 Juni 2023
3. . The Romanian Government Ministry of Entrepreneurship and Tourism Scholarship
Negara: Romania
Jenjang: S1, S2, dan S3
Penutupan pendaftaran: 30 Juni 2023