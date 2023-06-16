12 Beasiswa Penuh S1, S2, S3, Ini Jadwalnya

, Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:55 WIB

JAKARTA- Ada dua belas beasiswa penuh S1, S2, S3 ini memiliki tawaran biaya kuliah gratis dan tunjangan hidup menarik untuk dikulik.

Menariknya, pertengahan tahun 2023 ini ada banyak program beasiswa yang tengah buka pendaftaran dengan pilihan yang beragam. Kesempatan ini tentunya sayang jika dilewatkan.

Berikut dua belas beasiswa Penuh S1, S2, S3 beserta jadwalnya dikutip dari instagram @kobieucation:

1. Knight-Hennessy Scholarship Stanford University

Negara: Amerika Serikat

Jenjang: S2 dan S3

Pendaftaran: 11 Oktober

2. ADB JSP - School of International Health The University of Tokyo

Negara: Jepang

Jenjang: S2 dan S3

Penutupan pendaftaran: 30 Juni 2023

3. . The Romanian Government Ministry of Entrepreneurship and Tourism Scholarship

Negara: Romania

Jenjang: S1, S2, dan S3

Penutupan pendaftaran: 30 Juni 2023