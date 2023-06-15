Mahasiswi UPN Veteran Jakarta Raih Medali Perak di Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo

JAKARTA - Mahasiswi program studi S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Olga Amelvi Tanjung, meraih prestasi membanggakan dalam Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo Monas Cup 2023.

Olga berhasil meraih medali perak usai bertanding di GOR Pemuda Sunter, Jakarta Utara pada tanggal 28 Mei 2023 silam.

Olga yang mewakili wilayah Jakarta Timur, mengaku tekun menjalani latihan setiap hari sehingga akhirnya memenuhi kualifikasi untuk bertanding di level nasional.

Sebelumnya, dia juga pernah mengikuti beberapa turnamen lain di Batam dan Kepulauan Riau serta sekitarnya. Bahkan, tahun lalu, ia meraih juara umum ke-2 dalam Kejuaraan Nasional Mahasiswa se-Indonesia di Universitas Negeri Jakarta.

"Sudah ikut Kempo dari sejak duduk dibangku Sekolah Dasar. Saya memang suka dan orangtua juga mendukung serta tidak pernah memaksa," ujar Olga, Kamis (15/6/2023).

Saat ini, perjalanan Olga masih panjang. I masih mempunyai banyak mimpi ke depan, dan bertekad untuk bisa lebih baik lagi dalam menggeluti olahraga kempo. Secara spesifik, Olga menargetkan meraih medali emas dalam kejuaraan nasional berikutnya.