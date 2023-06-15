Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswi UPN Veteran Jakarta Raih Medali Perak di Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:48 WIB
Mahasiswi UPN Veteran Jakarta Raih Medali Perak di Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo
Foto: UPN Veteran Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswi program studi S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Olga Amelvi Tanjung, meraih prestasi membanggakan dalam Kejuaraan Nasional Shorinji Kempo Monas Cup 2023.

Olga berhasil meraih medali perak usai bertanding di GOR Pemuda Sunter, Jakarta Utara pada tanggal 28 Mei 2023 silam.

Olga yang mewakili wilayah Jakarta Timur, mengaku tekun menjalani latihan setiap hari sehingga akhirnya memenuhi kualifikasi untuk bertanding di level nasional.

Sebelumnya, dia juga pernah mengikuti beberapa turnamen lain di Batam dan Kepulauan Riau serta sekitarnya. Bahkan, tahun lalu, ia meraih juara umum ke-2 dalam Kejuaraan Nasional Mahasiswa se-Indonesia di Universitas Negeri Jakarta.

"Sudah ikut Kempo dari sejak duduk dibangku Sekolah Dasar. Saya memang suka dan orangtua juga mendukung serta tidak pernah memaksa," ujar Olga, Kamis (15/6/2023).

Saat ini, perjalanan Olga masih panjang. I masih mempunyai banyak mimpi ke depan, dan bertekad untuk bisa lebih baik lagi dalam menggeluti olahraga kempo. Secara spesifik, Olga menargetkan meraih medali emas dalam kejuaraan nasional berikutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/65/3132597/opini-SZkV_large.jpg
Mengenali Krisis: Makna, Proses Identifikasi dan Kekuatan yang Tersembunyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/65/3113791/upnvj-QArq_large.jpg
UPNVJ Kukuhkan 2 Guru Besar Bidang Komunikasi dan Hukum Kenegaraan, Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089403/upn-bahas-masa-depan-jakarta-pasca-ibu-kota-pindah-Y8vICwkLNw.jpg
UPN Bahas Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota Pindah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/65/3064162/jangan-langsung-like-comment-dan-share-konten-di-media-sosial-dpIUgOYz6t.jpg
Jangan Langsung Like, Comment dan Share Konten di Media Sosial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/65/3058678/upnvj-bahas-masa-depan-industri-televisi-dan-film-6URJZu9yFB.jpeg
Buka Program Studi Baru S1 Kajian Film, Televisi dan Media, UPNVJ Hadirkan Sutradara Riri Riza hingga Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/65/3046747/fisip-upnvj-dan-fkpm-uitm-perluas-wawasan-mahasiswa-ri-malaysia-qbU3KBVc6a.jpg
FISIP UPNVJ dan FKPM UiTM Perluas Wawasan Mahasiswa RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement