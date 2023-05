JAKARTA - Okezone mengadakan acara Okezone Goes to Campus pada Rabu(31/05). Acara ini dilaksanakan di kampus UPN Veteran Jakarta dan dihadiri oleh mahasiswa dari seluruh fakultas UPN Veteran Jakarta.

Okezone Goes to Campus kali ini mengusung tema "Era Digital Ekonomi, Startup Masih Cerahkah?". Acara ini juga dihadiri oleh 3 pembicara, yaitu Hilbram Dunar selaku Global Radio Lead & Communication Coach, Royandi Hutasait selaku Head of Social Media MNC Portal Indonesia, dan Dr. Miguna Astuti selaku Dosen FEB UPN veteran Jakarta.

Dalam wawancaranya Antar Venus, Rektor UPN Veteran Jakarta mengatakan bahwa acara ini merupakan acara yang bermanfaat dan sesuai dengan visi UPN Veteran Jakarta.

"Acara Okezone Goes to Campus ini acara yang luar biasa dan saya lihat tadi ada ratusan mahasiswa yang hadir, mereka semua sangat antusias menyimak semua materi yang tadi di paparkan oleh narasumber Okezone." Ujar Antar Venus.

"Acara ini sangat sesuai dengan target dan visi UPN Veteran Jakarta. Kita ingin mengembangkan kewirausahaan, termasuk mendorong munculnya startup dari kalangan mahasiswa yang sudah mulai berkembang dari kampus UPN Veteran Jakarta." Lanjut Antar Venus.

Follow Berita Okezone di Google News

(kha)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.