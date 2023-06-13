Jadwal PPDB Kota Bandung, Ini 4 Jalur Masuk Sekolah Negeri!

BANDUNG - Para orang tua siswa agar memperhatikan tahapan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di Kota Bandung, Jawa Barat.

Ada empat jalur penerimaan siswa baru untuk masuk ke sekolah negeri. Ke-empat nya adalah Afirmasi, Prestasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, dan zonasi. Keempat jalur tersebut memiliki kuota sendiri, sehingga seleksinya cukup ketat.

Di mana untuk tahapan Jalur Afirmasi, Prestasi, dan Perpindahan Tugas Orang Tua telau dimulai dengan pengisian data diri oleh wali kelas atau mandiri dimulai tanggal 22 Mei - 9 Juni 2023. Kemudian pendaftaran calon peserta didik oleh wali kelas atau mandiri mulai tanggal 12 Juni - 16 Juni 2023.

Di ketiga jalur ini, pengumuman akan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023 dan Daftar ulang pada tanggal 26 Juni - 27 Juni 2023.

Sementara tahapan jalur zonasi, dimulai dengan pengisian data diri oleh wali kelas atau mandiri mulai tanggal 22 Mei - 9 Juni 2023. Pendaftaran calon peserta didik oleh wali kelas atau mandiri mulai tanggal 26 - 30 Juni 2023. Pengumuman pada tanggal 6 Juli 2023. Daftar ulang pada tanggal 10 Juli - 11 Juli 2023.