Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Jadwal PPDB Kota Bandung, Ini 4 Jalur Masuk Sekolah Negeri!

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |12:01 WIB
Jadwal PPDB Kota Bandung, Ini 4 Jalur Masuk Sekolah Negeri!
Ilustrasi. (Foto: Ant)
A
A
A

 

BANDUNG - Para orang tua siswa agar memperhatikan tahapan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di Kota Bandung, Jawa Barat.

Ada empat jalur penerimaan siswa baru untuk masuk ke sekolah negeri. Ke-empat nya adalah Afirmasi, Prestasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, dan zonasi. Keempat jalur tersebut memiliki kuota sendiri, sehingga seleksinya cukup ketat.

 BACA JUGA:

Di mana untuk tahapan Jalur Afirmasi, Prestasi, dan Perpindahan Tugas Orang Tua telau dimulai dengan pengisian data diri oleh wali kelas atau mandiri dimulai tanggal 22 Mei - 9 Juni 2023. Kemudian pendaftaran calon peserta didik oleh wali kelas atau mandiri mulai tanggal 12 Juni - 16 Juni 2023.

 BACA JUGA:

Di ketiga jalur ini, pengumuman akan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023 dan Daftar ulang pada tanggal 26 Juni - 27 Juni 2023.

Sementara tahapan jalur zonasi, dimulai dengan pengisian data diri oleh wali kelas atau mandiri mulai tanggal 22 Mei - 9 Juni 2023. Pendaftaran calon peserta didik oleh wali kelas atau mandiri mulai tanggal 26 - 30 Juni 2023. Pengumuman pada tanggal 6 Juli 2023. Daftar ulang pada tanggal 10 Juli - 11 Juli 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement