HOME EDUKASI KAMPUS

Ternyata Ini Sosok Konglomerat yang Punya Kampus Elit Binus

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:53 WIB
Ternyata Ini Sosok Konglomerat yang Punya Kampus Elit Binus
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini sosok konglomerat yang punya kampus elit Binus masuk salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia.

Bina Nusantara (Binus) berdiri pada 1974 dan resmi menggunakan nama Universitas Bina Nusantara pada 1996. Binus awalnya merupakan institusi pelatihan komputer, namun kini kampus tersebut sudah menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia.

Terlepas dari itu, ternyata ini sosok konglomerat yang punya kampus elit Binus.

Melansir dari laman Binus,Universitas Bina Nusantara (Binus) didirikan oleh pasangan Joseph Wibowo Hadipoespito dan Theresia Widia Soerjaningsih.

Jauh sebelum mendirikan kampus Binus, Joseph Wibowo Hadipoespito memiliki masa lalu yang cukup menarik. Ia merupakan seorang pria yang sejak kecil memiliki sifat berani. Joseph muda pernah berpartisipasi dalam melawan agresi Belanda saat Indonesia masih dalam masa penjajahan.

