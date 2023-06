JAKARTA - Duta Besar Republik Indonesia (RI) di Amerika Serikat (AS), Rosan Perkasa Roeslani, mengunjungi Walter E.Washington Convention Center, lokasi penyelenggaraan NAFSA Convention and Expo 2023 ke-75, di Washington DC, AS, pada 1 Juni 2023.

Rosan didampingi Diah Ayu Maharani, Atase Pendidikan & Kebudayaan KBRI Washington DC dan Koordinator Substansi Umum, Kerja Sama, Humas Ditjen Dikti Kemdikbud RI, Yayat Hendayana.

Dalam kunjungannya, Rosan mendatangi booth Universitas Indonesia (UI). Kehadiran Rosan disambut hangat oleh Amelita Lusia, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI bersama Kepala Kantor Urusan Internasional UI, Baiduri Widanarko.

NAFSA diselenggarakan setiap tahun, dan pada 2023 menetapkan tema Inspiring an Inclusive Future. Gelaran ini diikuti peserta dari seluruh dunia dan berlangsung mulai 30 Mei - 2 Juni 2023.

UI didorong melakukan internasionalisasi lembaganya dengan cara membangun jejaring global yang lebih luas dengan para mitra pendidikan tinggi dari negara lain melalui gelaran NAFSA.

"Keikutsertaan UI telah memperkuat nilai tawar lembaga pendidikan tinggi Indonesia di ajang ini yang telah dibuktikan saat UI menciptakan kerja sama baru dan melanjutkan/ memperkuat kerja sama lama dengan para mitra pendidikan tinggi dari seluruh dunia, melalui program-programnya di bidang pendidikan, riset, dan inovasi," kata Plt. Dirjen Diktiristek Kemdikbud Ristek Nizam, dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/6/2023).

Exhibitor dan pengunjung mendapatkan banyak manfaat di NAFSA, antara lain menjelajahi tren dalam pengembangan profesionalismenya, kepemimpinan pemikiran global dan perspektif multigenerasi, serta internasionalisasi inklusif untuk dampak jangka panjang.

"Ajang ini mempertemukan berbagai pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, saling berbagi informasi cara menghadapi tantangan dengan berbagi pelajaran dari pengalaman, melihat dari perspektif yang beragam, dan pendekatan yang inovatif," kata Amelita Lusia.

Menurut Kepala International Office UI, Baiduri Wijanarko, pada hari ketiga penyelenggaraan NAFSA, booth UI telah dikunjungi ratusan orang. "Mereka merupakan mitra yang sudah bekerja sama melalui MoU, namun ingin memperluas aktivitas kerja sama, maupun pihak yang tertarik membuka peluang kerja sama untuk kaborasi akademik (student/ staff mobility dalam short course, double (joint degree), joint lecturers, dan kolaborasi riset," katanya. Selain UI, beberapa perguruan tinggi dari Indonesia ikut hadir sebagai exhibitor, antara lain UGM, Universitas Padjajaran, UNAIR, Universitas Negeri Padang, UNHAS, dan USU. Kegiatan selama empat hari tersebut menyedot perhatian massa untuk berkunjung. Setelah pertemuan dengan para mitra potensial di NAFSA, Amelita berharap UI dapat melakukan kerja sama dengan mitra-mitra strategisnya.

