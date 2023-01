JAKARTA - Bioskop menjadi salah satu pilihan untuk mengisi liburan tahun baru, terutama bila Anda memutuskan untuk menghabiskannya tanpa pergi ke luar kota. Apa saja film-film baru yang bisa Anda tonton di bioskop?

Simak daftarnya sebagai rekomendasi film yang bisa dinikmati pada hari pertama 2023 ini, seperti tertulis dalam siaran resmi Cinepolis, Minggu.

Â

1. Puss in Boots: The Last Wish

Puss yang berusaha membantu penduduk desa dari serangan raksasa, nasibnya malah berakhir tragis.

Siapa sangka akibat dari pertempuran tersebut nyawa Puss tersisa satu. Perjalanan pun dimulai untuk mendapatkan kembali sembilan nyawanya.

BACA JUGA:Cantiknya Sheila Dara di Teaser Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang

Berbeda dari "Puss in Boots" pertama, kali ini cerita yang disampaikan memiliki alur yang lebih menantang yang diselingi dengan unsur komedi. Film ini cocok untuk semua kalangan usia sehingga bisa ditonton bersama keluarga.

Follow Berita Okezone di Google News

2. KKN di Desa Penari: Luwih Dowo Luwih Medeni KKN yang dilakukan Widya, Nur, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu ternyata berujung malapetaka. Penampakan makhluk halus serta suara gamelan seringkali mengganggu Nur dan Widya. Penonton "KKN di Desa Penari" versi sebelumnya tentu saja sudah tau betapa mencekam suasana desa tersebut. Versi extended yang segera tayang di akhir tahun ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penonton yang belum terjawab. 3. Argantara Tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk pasangan Argantara dan Syera untuk menjalani pernikahan di usia belia. Mereka harus menyembunyikan pernikahan tersebut teman-teman dan pihak sekolah. Permasalahan pun muncul karena Syera hamil dan sulit untuk menyembunyikan fakta tersebut. Film ini merupakan adaptasi wattpad yang telah dibaca puluhan juta kali. Fakta uniknya, film ini menjadi debut Aliando setelah vakum beberapa tahun. Selain itu film ini disutradarai oleh Guntur Soeharjanto yang pernah menggarap "Ayat- Ayat Cinta 2".