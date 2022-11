DEPOK - Sebanyak delapan fakultas di Universitas Indonesia (UI) membuka program kelas internasional yang banyak menarik minat para calon mahasiswa dari berbagai kalangan.

Dijelaskan oleh Sekretaris UI, Agustin Kusumayati, UI rutin memberikan sosialisasi tentang program kelas internasional agar para calon mahasiswa bisa memahami dengan mendapat informasi seputar kelas internasional dan program internasional lainnya yang diselenggarakan UI dan perguruan tinggi mitra di luar negeri.

Delapan fakultas tersebut antara lain adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Psikologi (F.Psi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), khusus untuk Program Studi Komunikasi, Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Fakultas Teknik (FT).

Fakultas-fakultas ini telah bekerja sama dengan universitas mitra dunia, antara lain Universitas Leiden dan University of Groningen (Belanda), The University of Queensland (Australia), National University of Singapore, serta beberapa universitas terkemuka lainnya.

Tak hanya ada delapan stan fakultas di UI yang menyelenggarakan program kelas internasional, tujuh universitas mancanegara juga ikut berpartisipasi membuka stan, yakni Oregon State University, Swiss Education Group, Asia Pacific University, University of Adelaide (partner), University of Canberra (partner), Newcastle University (partner), dan Coventry University (partner).

Ia mengatakan pembatasan selama pandemi memberikan kesadaran bersama bahwa situasi itu harus diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang komprehensif dan terintegrasi, tanpa dibatasi oleh batas-batas wilayah. Istilahnya adalah borderless solution.

"Borderless solution tentu saja menuntut kerja sama yang juga borderless, baik itu kerja sama dalam konteks multidisiplin maupun di sektor lain dan lintas negara,” ujar Agustin. Kolaborasi lintas negara memungkinkan lahirnya beragam inovasi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini dapat memunculkan peluang untuk bekerja, berkarya, serta mengembangkan diri. Pengembangan TIK membuat generasi muda, terutama generasi Z dan Alpha, memiliki persepsi yang berbeda mengenai kehidupannya di masa mendatang dan mampu memimpikan kariernya tanpa mengenal batas-batas wilayah. Salah satu tantangan perguruan tinggi saat ini, katanya, menciptakan generasi muda sebagai warga global, yaitu orang-orang yang memahami permasalahan global dan berkontribusi dalam mengatasi masalah kemanusiaan dunia. Untuk menciptakan warga global, hal yang dikembangkan UI dengan memberikan pemaparan kepada mahasiswa terkait isu global. Universitas Indonesia membangun kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi mitra untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa UI agar mendapat pengalaman belajar di perguruan tinggi dunia. Program Kelas Internasional UI diharapkan dapat menciptakan lulusan yang unggul dan berpikiran global yang dapat berkontribusi aktif dalam memecahkan permasalahan global, khususnya di Indonesia. Kelas Internasional UI membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui pencari bakat dan jalur seleksi masuk mandiri (SIMAK). Untuk jalur pencari bakat, seleksi dilakukan berdasarkan nilai akademik rapor yang melibatkan peran sekolah. Kelas Internasional UI dibuka untuk jenjang sarjana (S1) yang pendaftarannya pada periode Tahun Akademik 2023/2024 akan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2023 melalui jalur pencari bakat dan pada bulan Mei-Juni 2023 melalui SIMAK UI. Informasi mengenai pendaftaran ini dapat diakses melalui www.simak.ui.ac.id dan laman registrasi di www.penerimaan.ui.ac.id. UI menggelar pameran dan sosialisasi pendidikan bertajuk “UI International Education Expo 2022” yang diikuti oleh lebih dari 4.000 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Pada acara tersebut selain Sekretaris Universitas Indonesia Agustin Kusumayati, hadir juga Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lusia, kepala yayasan dari sekolah-sekolah SMA, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa SMA, representasi dari fakultas yang menawarkan program internasional, perwakilan perguruan tinggi dari Eropa dan Australia yang menjadi mitra UI.