JAKARTA- 7 kampus dengan jurusan aktuaria terbaik di Indonesia menarik untuk dibahas. Jurusan aktuaria kini menjadi salah satu jurusan yang paling diminati oleh calon mahasiswa baru.

Dilansir dari laman Dikti Kemendikbud, dalam ilmu aktuaria seseorang akan mempelajari beberapa bidang ilmu, seperti matematika, statistika, algoritma, pemrograman, akuntasi, ekonomi, manajemen, ilmu data, dan big data. Karena lekat dengan data dan angka, aktuaria kerap disebiut sebagai ‘matematika asuransi’.

Bagi Anda yang tertarik untuk masuk jurusan aktuaria, berikut 7 kampus dengan jurusan aktuaria terbaik di Indonesia dirangkum dari berbagai sumber:

1. Institut Pertanian Bogor

Institut Pertanian Bogor pertama kali membuka jurusan aktuaria untuk jenjang S1 pada 2016 dan menjadi jurusan aktiaria pertama di Indonesia. Jurusan ini berada di bawah Departemen Matematika FMIPA dengan mata kuliah yang bisa diambil sebanyak 146 SKS.

Berdasarkan BAN PT, jurusan aktuaria IPB mengantongi akreditasi “Baik Sekali” dengan No. SK 3036/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022. Selain terakreditasi sangat baik, IPB juga telah memiliki MoU tentang penyetaraan ujian profesi aktuaris.

2. Universitas Indonesia

Salah satu universitas tertua di Indonesia yang sudah sangat mahsyur ini menyelenggarakan jurusan ilmu aktuaria untuk jenjang S1 sejak 2017. Ilmu aktuaria Universitas Indonesia sendiri berada di bawah Departemen Matematika FMIPA.

Saat ini, jurusan ilmu aktuaria Universitas Indonesia jenjang S1 mengantongi akreditasi Unggul berdasarkan No. SK 3688/SK/BAN-PT/Akred-PMT/Dipl-III/VI/2022.

3. Universitas Gajah Mada

Sama halnya dengan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada juga membuka jurusan ilmu aktuaria dengan jenjang S1 di bawah Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

UGM sendiri telah bekerja sama dengan sejumlah pihak demi terlaksananya program perkuliahan jurusan ilmu aktuaris.

Jurusan ilmu aktuaria Universitas Gajah Mada terakreditasi Baik dari BAN PT dengan No. SK 1562/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022.

4. Institut Teknologi Bandung

FMIPA Institut Teknologi Bandung pada 2019 membuka jurusan aktuaria dengan jenjang S1. Setiap tahunnya jurusan ini hanya menargetkan 100 mahasiswa baru.

Jurusan akuaria ITB kini terakreditasi “Baik” berdasarkan BAN PT dengan No. SK 11616/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021.

5. Universitas Padjajaran

Universitas Padjajaran mendirikan jurusan ilmu aktuaria untuk jenjang S1 pada awal 2018 silam. Jurusan ini berada di bawah Departemen Statistika FMIPA. BAN PT memberikan akreditasi “Baik” bagi jurusan ini dengan No. SK 3022/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021.

6. Institut Teknologi Sepuluh November

Jurusan sains aktuaria ITS dibuka untuk jenjang S1 di bawah Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data (FMKSD). Pihak ITS telah menjalin kerja sama dengan University of Waterloo dalam hal penyusunan kurikulum.

Akreditasi jurusan ini berdasarkan BAN PT adalah “Baik” dengan No. SK 11864/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021.

7. Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya membuka jurusan ilmu aktuaria jenjang S1 sebagai lanjutan dari program peminatan aktuaria di PS S1 Matematika jurusan matematika. Jurusan ilmu aktuaria UB sendiri sudah terakreditassi “Baik” berdasarkan No. SK 4368/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022.

Demikian informasi mengenai 7 Kampus dengan Jurusan Aktuaria terbaik di Indonesia.

