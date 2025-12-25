Bangkitnya Planetarium Jakarta, Pelopor Pendidikan Astronomi di Asean Setelah Mati Suri 12 Tahun

JAKARTA - Planetarium Jakarta akhirnya kembali dibuka. Ruang edukasi publik ini sempat tidak beroperasi selama 12 tahun, tepatnya sejak 2013.

Planetarium yang berlokasi di kawasan Taman Ismail Marzuki tersebut mulai dibangun dan diresmikan operasionalnya pada 1 Maret 1969 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin.

Planetarium menyuguhkan pertunjukan simulasi pergerakan langit serta fasilitas pengamatan benda-benda langit yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sejak awal berdiri, Planetarium Jakarta menjadi pelopor pusat pendidikan astronomi pertama di Asia Tenggara.

(Planetarium. Foto: IG Pramono Anung W)

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Planetarium Jakarta pernah menjadi salah satu ikon kebanggaan. Dengan kembali beroperasinya Planetarium, diharapkan tempat ini dapat kembali menjadi rumah belajar bagi anak-anak Jakarta untuk memperkuat wawasan akademik dan literasi sains.