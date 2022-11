DEPOK - Sebanyak 12 dosen dan peneliti dari Universitas Indonesia (UI) masuk dalam World's Top 2 Percent Scientists 2022.

World's Top 2 Percent Scientists sendiri adalah daftar peneliti paling berpengaruh di dunia yang dipublikasikan oleh Stanford University dan Elsevier BV.

Kepala Biro Humas dan KIP UI, Dra. Amelita Lusia, M.Si., mengatakan Elsevier BV adalah sebuah perusahaan penerbitan akademik asal Belanda yang berfokus pada konten ilmiah, teknik, dan kesehatan.

"Peneliti yang masuk dalam daftar ini merupakan mereka yang aktif melakukan riset dan publikasi karya ilmiah," katanya dikutip dari Antara, Selasa (1/11/2022).

Dua belas peneliti UI yang masuk dalam kategori ini berasal dari tiga fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Fakultas Kedokteran.

Dari Fakultas Teknik, dosen dan peneliti yang meraih capaian ini, yaitu Profesor Dr.-Ing. Nandy Setiadi Djaya Putra; Profesor Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D.; Profesor Dr. Ir. Irwan Katili, DEA.; dan Dr.-Ing. Ir. Nasruddin, M.Eng.

Dari Fakultas MIPA, ada 5 peneliti yang masuk dalam daftar ini. Kelima peneliti tersebut adalah Profesor Dr. Yoki Yulizar; Profesor Dr. rer. nat. Rosari Saleh; Profesor Dr. Ivandini Tribidasari Anggraningrum; Drs. Dr. Zuherman Rustam, DEA.; dan Dr. Dipo Aldila, S.Si., M.Si.

Sementara itu, dari Fakultas Kedokteran, antara lain Profesor Dr. dr. Siti Setiadi, SpPD-KGer, M.Epid, FINASIM.; Profesor dr. Jeanne Adiwinata Pawitan, M.S., Ph.D.; dan Profesor Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A (K).

Kriteria khusus ditetapkan untuk menentukan peneliti terbaik dalam skala internasional ini. Stanford University dan Elsevier membuat database dari top-cited scientists yang memberikan informasi terstandarisasi terkait sitasi, h-index, co-authorship adjusted hm-index, kutipan untuk makalah di posisi kepengarangan yang berbeda, dan indikator komposit (c-score).

Ilmuwan yang masuk dalam penilaian ini diklasifikasikan menjadi 22 bidang keilmuan dan 176 sub bidang.

Pemilihan didasarkan pada 100.000 ilmuwan teratas berdasarkan c-score (dengan dan tanpa kutipan sendiri) atau peringkat persentil 2 persen atau lebih di sub-bidang tertentu.

Sebanyak 195.605 ilmuwan termasuk dalam career-long database dan 200.409 ilmuwan termasuk dalam single recent year dataset.

Daftar peneliti terbaik dunia ini resmi dirilis pada 10 Oktober 2022 lalu. Sebagai publikasi tahunan, World’s Top 2 Percent Scientists 2022 merupakan versi yang keempat.

Sebelumnya, Elsevier sudah menerbitkan versi pertama pada Juli 2019, versi kedua pada Oktober 2020, dan versi ketiga pada Oktober 2021.

Penilaian Top 2 Percent Scientist in the World dilakukan oleh Professor John P.A. Ioannidis, M.D., Ph.D. dari Stanford University; Jeroen Baas dari Elsevier; dan Kevin Boyack dari SciTech Strategies yang dipublikasikan melalui “Updated Science-wide Author Databases of Standardized Citation Indicators” versi keempat.