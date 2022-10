JAKARTA - Times Higher Education (THE) melalui data The World University Rangkings (THE WUR) 2023, menilai Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT-UI) menduduki peringkat pertama di bidang teknik kampus terbaik yang ada di Tanah Air.

“Pencapaian ini tentu saja kami syukuri, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Capaian ini akan kami gunakan sebagai fondasi dasar untuk perbaikan ke depan, khususnya untuk meningkatkan penilaian di kriteria-kriteria lain terutama citation,” Dekan FT-UI Heri Hermansyah dikutip dari Antara, Senin (31/10/2022).

Heri menuturkan hasil pemeringkatan THE WUR 2023, merupakan bukti dari kerja keras seluruh sivitas akademika FTUI.

Secara khusus, FTUI menonjol dalam kriteria teaching and international outlook yang mengindikasikan keberhasilan upaya FTUI untuk unggul di internal dan berdampak bagi eksternal.

Dalam asesmen lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia itu yang dirilis di sini, THE WUR 2023 meliputi ilmu teknik umum, teknik sipil, teknik mesin dan dirgantara, teknik elektro dan elektronika, dan teknik kimia dengan 13 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pada empat bidang, yaitu teaching, research, knowledge transfer, dan international outlook.

13 indikator kinerja tersebut dikalibrasi dengan cermat untuk memberikan perbandingan yang paling komprehensif dan seimbang, yang dipercaya oleh mahasiswa, akademisi, pemimpin universitas, industri dan pemerintah.

Heri menyebutkan dari 13 indikator kinerja tersebut, FT-UI unggul di Indonesia dengan nilai keseluruhan 26,3-31,9. Dengan demikian, fakultas tersebut berhasil menempati peringkat 601-800 di dunia. Selain itu, pada indikator industri pemasukan, FT-UI memperoleh skor tertinggi dari empat indikator lainnya dengan skor 80,6, sehingga menempati peringkat pertama se-Indonesia untuk indikator international outlook dan teaching. Heri menambahkan untuk jumlah mahasiswa di FT-UI saat ini sebanyak 7.938 orang dari S1 sampai S3 dan ada 250 dosen yang 84 persennya sudah bergelar doktor, dimana 73 orang dosen telah menjadi guru besar di fakultas tersebut. Saat ini, FT-UI sudah memiliki 13 program studi jenjang sarjana, dua program profesi, tujuh program studi magister dan tujuh program studi doktor. FT-UI telah terakreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan LAM TEKNIK di tingkat nasional serta IABEE dan JABEE di tingkat internasional. “Ke depannya, kami akan terus memfasilitasi dan mendorong dosen-dosen FT-UI, khususnya dosen muda untuk meningkatkan publikasi, terutama publikasi yang melibatkan kolaborasi dengan peneliti internasional,” ujar Heri. THE World University Rankings merupakan tabel kinerja global yang menilai perguruan tinggi riset-intensif pada semua misi inti perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional.