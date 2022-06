JAKARTA - Berikut ini adalah 6 alasan mengapa harus melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Lulus dari sekolah menengah adalah tonggak penting dalam perjalanan menuju kedewasaan dan karier di masa depan.

Siswa sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik ini dan harusnya merasakan pencapaian yang mendalam.

Tapi sekarang setelah lulus sekolah, akan dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan, tantangan, dan keputusan baru.

Tampaknya perkembangan alami dari sekolah menengah adalah melanjutkan pendidikan ke perkuliahan.

Namun, apakah kuliah itu penting dan harus dilakukan?

Mengutip dari Crimson Education, simak alasan utama mengapa siswa harus mempertimbangkan kuliah, simak selengkapnya di sini!

1. Gaji lebih tinggi dan tingkat pengangguran rendah

Penelitian telah menemukan lulusan perguruan tinggi biasanya mendapatkan pekerjaan yang aman dan memperoleh gaji yang lebih tinggi dibandingkan lulusan sekolah menengah.

Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, pekerja dengan gelar sarjana memiliki pendapatan mingguan rata-rata 1.350 Dollar AS pada tahun 2020, dibandingkan dengan 781 Dollar AS untuk pekerja dengan ijazah sekolah menengah.

Selain itu, mereka juga melaporkan bahwa pada bulan Mei, orang yang berusia 25 tahun ke atas dengan setidaknya gelar sarjana hanya memiliki tingkat pengangguran yang rendah dibandingkan tingkat lulusan SMA tanpa gelar sarjana. 2. Tempat aman untuk menjelajahi pilihan karier Mungkin beberapa orang tahu ingi melanjutkan kuliah tetapi tidak yakin karier apa yang ingin dikejar. Perguruan tinggi menawarkan lingkungan yang aman untuk mengeksplorasi minat dan menguji berbagai jalur karier. Beberapa perguruan tinggi bahkan mendorong beban kursus yang beragam karena mereka tahun berbagai kelas akan membantu pelajar menjadi individu yang lebih berpengetahuan luas. Sebagai mahasiswa, akan dapat bergabung dengan klub atau organisasi yang terkait dengan minat dan bisa membangkitkan rasa ingin tahu. Bahkan bisa memulai kuliah dengan satu jurusan dan lulus dengan jurusan yang sama sekali berbeda. Perguruan tinggi akan memberi kebebasan untuk menemukan jalan. 3. Koneksi jaringan yang berharga Jika kuliah di tempat yang berspesialisasi dalam bidang khusus, nantinya akan menemukan lebih banyak peluang untuk terhubung dengan orang-orang di bidang karier yang berpotensial. Membuat jaringan profesional bisa dimulai dengan percakapan sederhana dengan seorang profesor, dosen, atau mahasiswa. Pelajar bisa meningkatkan peluang untuk terhubung dengan orang yang 'tepat' dengan bergabung di klub atau organisasi yang sesuai dengan minat karier. Banyak universitas menawarkan magang yang tidak hanya terlihat bagus di CV saja, tetapi juga menghubungkan pelajarnya dengan sumber daya, pakar di bidangnya, dan mungkin orang yang menawarkan pekerjaan impian. 4. Pengetahuan dan wawasan dunia yang semakin meningkat dan meluas Perguruan tinggi adalah kumpulan besar pengetahuan yang menunggu mahasiswa bersemangat untuk terjun. Mahasiswa akan menggali jauh ke dalam subjek yang membuat mempertanyakan keyakinan pribadi dan membantu melihat bagaimana diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya dapat belajar, tumbuh, dan berkontribusi pada dunia. Mahasiswa akan membaca buku-buku menantang yang mungkin akan menimbulkan pro dan kontra dalam berpikir, terlibat dengan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda, dan mencoba pengalaman baru yang tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya. 5. Pertumbuhan pribadi Ada kemungkinan besar kuliah adalah pertama kalinya seseorang jauh dari rumah. Hal ini akan memaksa diri sendiri untuk membuat keputusan sendiri, belajar mandiri untuk karier masa depan, mencari teman baru, dan bagaimana hidup dengan anggaran terbatas serta mengatur waktu sendiri. Perguruan tinggi memberi pelajar lingkungan yang menantang tapi aman untuk mempraktikkan tanggung jawabn ini dan tumbuh sebagai pribadi yang lebih dewasa. Di perkuliahan, pelajar akan belajar mengatasi berbagai jenis tantangan dan kesulitan. Keterampilan yang dipelajari di perguruan tinggi tidak hanya akan membantu pelajar dalam karier, tetapi juga membantu menangani tugas dan tanggung jawab kehidupan sehari-hari. 6. Peningkatan peluang kerja  Meskipun ada peluang kerja untuk lulusan sekolah menengah, namun berkuliah memberikan prospek pekerjaan yang lebih menjanjikan. Melalui magang, perekrut di kampus dan koneksi pribadi, pelajar bahkan dapat mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Ekonomi telah bergeser ke ekonomi berbasis pengetahuan, dan banyak bisnis mencari lulusan perguruan tinggi untuk mengisi peran ini. Bahkan jika karier yang ingin dikejar tidak memerlukan gelar, memiliki gelar itu dapat menempatkan lamaran di atas yang lain dan menghasilkan tawaran pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi.