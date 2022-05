CANBERRA - College of Asia and the Pacific, School of Culture, History and Languange, Australian National University (ANU) mengadakan acara bertajuk Indonesian Culture Event di peringatan Hari Kebangkita Nasional Indonesia hari ini.

Kegiatan yang berisi pertunjukan kebudayaan dan nonton film bersama ini dilaksanakan di ANU Coombs Building Lecture Theatre, kampus ANU dan dihadiri oleh sekitar 150 orang.

Acara yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa ANU yang mengambil program studi Indonesia dan bahasa Indonesia ini dihadiri juga oleh Duta Besar (Dubes) RI untuk Australia, Dr Siswo Pramono, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra, Mukhamad Najib dan Direktur School of Culture, History and Language ANU, professor Simon Haberle, pengurus Balai Bahasa Indonesia (BBI) Canberra serta dosen-dosen ANU.

Menurut ketua panitia yang juga dosen bahasa di ANU, Dr Subhan Zein, selain untuk memperingati hari kebangkitan nasional, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan mahasiswa mempraktekan bahasa Indonesia mereka serta belajar mendengarkan percakapan bahasa Indonesia dengan cara menonton bersama film Indonesia.

Film yang dipilih berjudul 'Dibalik 98' yang diproduksi pada tahun 2015. Menurut Subhan film ini memberikan gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1998, bagaimana tahun 98 telah mengubah Indonesia hingga hari ini dan seperti apa peran mahasiswa di dalamnya.

Dalam sambutannya Dubes Siswo mengungkapkan bahwa peristiwa 98 merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia dan tidak akan pernah terlupakan.

Secara pribadi, Dubes Siswo juga menyampaikan jika dirinya memiliki kenangan tersendiri dengan peristiwa 98, dan hal itu ada kaitannya dengan ANU. "Pada tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia, demonstrasi dimana-mana. Saat itu saya sudah diterima dan tinggal berangkat kuliah ke ANU. Tapi karena situasi saat itu tidak kondusif, akhirnya keberangkatan saya ke ANU ditunda pada tahun berikutnya", ujar Siswo. Menurut Siswo peristiwa 98 merupakan titik penting yang menjadi tonggak perubahan Indonesia menjadi negara demokratis seperti saat ini. Siswo juga menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Australia semakin erat dari waktu kewaktu, masyarakat Indonesia belajar bahasa Australia dan masyarakat Australia belajar bahasa Indonesia. Hal itu sangat baik dan akan sangat berpengaruh pada penguatan hubungan diantara kedua negara. Direktur School of Culture, History and Language ANU, professor Simon Haberle mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan budaya Indonesia di ANU. Menurut Simon, Indonesia dan kebudayaannya juga berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia merupakan sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa Australia. Simon juga berterimakasih atas dukungan KBRI Canberra terhadap penguatan kajian Indonesia dan bahasa Indonesia di ANU dan berharap agar dapat terus bekerjasama dengan KBRI. Sementara Atdikbud Najib menyampaikan bahwa mahasiswa dan pemuda dalam sejarah Indonesia selalu memainkan peran sentral dalam perubahan dan kebangkitan. Peristiwa 98 merupakan salah satu catatan penting dimana mahasiwa Indonesia telah memainkan peran istimewa dalam proses reformasi dan demokratisasi. "Kebangkitan nasional Indonesia dimulai oleh kaum muda terpelajar. Dalam sejarahnya, kaum muda terpelajar di Indonesia selalu berani mengambil tanggung jawab perubahan. Peristiwa 98 merupakan satu peristiwa diantara peristiwa lainnya yang menguatkan catatan bahwa kaum muda dan mahasiswa selalu memainkan peran istimewa. Mahasiswa 98 terlibat aktif dalam reformasi dan demokratisasi yang hasilnya bisa kita nikmati sampai hari ini", jelas Najib. Rangkaian kegiatan pertunjukan budaya Indonesia di ANU dimeriahkan oleh penampilan grup angklung dari mahasiswa yang tergabung dalam ANU Indonesian Student Association (ANUISA) yang membawakan lagu Terrajana dan Can’t Help Falling in Love. Selain ada penampilan angklung, para mahasiswa pemelajar bahasa Indonesia juga diberikan tips belajar bahasa Indonesia oleh Dr. Nenen Ilahi yang murupakan salah satu dosen di ANU. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa secara bergiliran menyampaikan motivasi dan pengalamannya dalam mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian acara ditutup dengan suguhan makanan Indonesia yang dapat dinikmati oleh seluruh peserta dan mahasiswa yang hadir.